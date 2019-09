Leclerc secondo a Singapore | la sua faccia sul podio dietro Vettel in trionfo Ferrari

Formula 1 - GP Singapore 2019 : doppietta Ferrari - vince Vettel e Leclerc arriva secondo : doppietta della Ferrari al Gran Premio di Singapore, valevole per il Mondiale di Formula 1. Sul circuito di Marina Bay, conquista il primo centro stagionale il tedesco Sebastian Vettel, che riesce a battere il suo compagno di scuderia, il monegasco Charles Leclerc, che, reduce da due trionfi di fila

F1 Gran Premio di Singapore - gran premio combattutissimo - a metà gara Vettel primo e Giovinazzi secondo - Leclerc e Hamilton inseguono : Leclerc non sbaglia un colpo e dopo il trionfo di Monza parte ancora in prima fila nel gran premio di Singapore con la sua quinta pole stagionale, la terza consecutiva, e una prestazione che, durante le qualifiche, era da navigato campione. È improvvisamente diventato lui l’uomo da battere perché ancora una volta il campione del mondo Lewis Hamilton deve restare dietro, provando ad inseguirlo. Nella pista più congeniale alle Mercedes, le Rosse ...

F1 Singapore - le qualifiche : Leclerc conquista ancora la pole. Hamilton secondo - Vettel terzo : Terza pole position consecutiva di Charles Leclerc. Dopo le vittorie in Belgio a Monza, il 21enne della Ferrari dimostra di essere il più in forma anche sul circuito cittadino di Singapore, dove la Rossa avrebbe dovuto faticare rispetto alla Mercedes e anche alla Red Bull. Invece il monegasco si imposto nelle qualifiche, battendo ancora una volta sia Lewis Hamilton che il compagno di squadra Sebastian Vettel. Una pole position conquista da ...

F1 - GP Singapore 2019 : Sebastian Vettel relegato al ruolo di secondo pilota. E non ha dimenticato lo sgarbo di Leclerc a Monza… : Leclerc come Schumacher, Senna e Prost. Dopo il GP d’Italia la “Charles-Mania” è esplosa. Il trionfo del monegasco nell’ultimo round iridato in F1 ha posto il 21enne del Principato in una posizione di primo piano nel Circus e in Ferrari. La doppietta Spa-Monza, infatti, ha fatto schizzare verso l’alto le quotazioni del giovane racing driver del Cavallino Rampante negli equilibri della scuderia di Maranello. La prova ...

Formula 1 – Rosberg non ha dubbi : “Leclerc incredibile! Vettel secondo pilota? Ecco cosa penso” : Nico Rosberg commenta i due successi di Leclerc a Spa e Monza e la situazione difficile di Vettel: le parole dell’ex campione tedesco Il Gp d’Italia ha incoronato Charles Leclerc re di Monza: il monegasco ha riportato la Ferrari sul gradino più alto del podio italiano dopo ben 9 anni, bissando il successo di Spa. Due gare amare invece per Vettel, che in Belgio si è dovuto sacrificare per aiutare il suo compagno di squadra e ...

Gp Monza : Leclerc vince dopo una gara fantastica - secondo Bottas - 3° Hamilton : Charles guida la gara dall’inizio alla fine resistendo all’assalto delle Mercedes a suon di sportellate e giri veloci. Vettel sbaglia tocca Stroll è penalizzato e doppiato

F1 Gp Monza - Leclerc vince il testa a testa con Bottas (secondo). Terzo Hamilton - Vettel solo 13esimo dopo incidente : Charles Leclerc ha vinto il Gran Premio d’Italia, 14° appuntamento del Mondiale di Formula 1, sul circuito di Monza, dopo essere partito dalla pole position. Il giovane monegasco della Ferrari ha preceduto la Mercedes di Valtteri Bottas e quella di Lewis Hamilton. Per Leclerc è il secondo successo stagionale e ha interrotto il digiuno del Cavallino a Monza, dove non vinceva da nove anni. Il monegasco aveva ottenuto la sua prima vittoria in ...

Diretta GP Italia : Il duello è ora tra Leclerc e Bottas - divisi da un secondo : Verstappen ha passato Giiovinazzi per l'ottava posizione Ritiro di Magnussen che perde così la zona punti 45° giro - Bottas si avvicina ed e a 1" da Leclerc 44° giro...

Leclerc domina le qualifiche e conquista la pole in Belgio - Vettel secondo : Charles Leclerc partira' dalla pole position nel Gran Premio del Belgio, tredicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1

