Le minacce degli ultrà ai vertici Juve nella riunione sotto il gazebo dello Stadium

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 23 settembre 2019) Su Repubblica Torino l’incontro del 21 giugno 2018 tra Alberto Pairetto – per lantus – e i capi, tutti arrestati nell’ambito dell’inchiesta Last Banner. Il quotidiano riporta il contenuto delle intercettazioni e leaidel club bianconero. Una, quella all’Ob Van, ilall’ingresso dell’Allianz, che è stata il punto di rottura definitivo tra la società e la Curva Sud. Unaintercettata dalla polizia giudiziaria. Durò quasi un’ora.al tendone c’erano Salvatore Cava per i Drughi, Umberto Toia per i Tradizione, Cristian Fasoli per i Nucleo 1985, Fabio Trinchero e Roberto Drago per i Viking, Giuseppe Franzo come coordinatore delle coreografie. E’ lui quello che tutti considerano una specie di portavoce delle tifoserie. Tutti riuniti lì per parlare con Pairetto delle ...

fattoquotidiano : Juventus, così iniziarono le minacce degli ultras: “Non scherzate, siete quotati in borsa”. Tra i ricatti la finta… - napolista : Le minacce degli #ultrà ai vertici #Juve nella riunione sotto il gazebo Dalle intercettazioni: “Attenti, siete qu… - Nennasatva : Minacce, denunce e atteggiamenti intimidatori da nazisti vecchia scuola a chi dice che sono razzisti. Queste le pa… -