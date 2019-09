Incendi Sardegna | il vasto rogo in Ogliastra innescato da sigaretta

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 23 settembre 2019) Ilo che tra il 13 e il 14 luglio scorso aveva percorso oltre 600 ettari in, tra Tortolì e il litorale di Orrì, non è stato doloso: lo hanno escluso gli investigatori del Corpo forestale della Regione. E’ stato probabilmente un mozzicone dio un residuo di brace attiva entrata in contatto con combustibile secco, in questo caso residui di potatura, a scatenare ilpoi alimentato da alte temperature e da un forte vento di maestrale. E’ stato localizzato il punto d’innesco e ricostruito il modo in cui l’o è divampato. Le indagini non sono ancora concluse. Secondo gli investigatori del Nucleo investigativo di polizia ambientale forestale del servizio ispettorato di Lanusei, l’evento è colposo, scaturito dall’imprudenza di alcune persone incaricate della cura di un terreno. L'articolo: ...

