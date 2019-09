Il Regno Unito dice che l’Iran è responsabile degli attacchi ai pozzi petroliferi sauditi

Gli scioperi di Ryanair previsti in Regno Unito a settembre sono stati cancellati : La compagnia aerea Ryanair ha fatto sapere che gli scioperi che erano stati programmati in Regno Unito per il 21, 23, 25, 27 e 29 settembre sono stati cancellati. Erano stati annunciati a inizio mese dai piloti del sindacato British Airline

Energie rinnovabili - il Regno Unito investe 25 miliardi per i parchi eolici in mare. Il piano per chiudere le centrali nucleari e a carbone : Venticinque miliardi di investimenti per parchi eolici in mare aperto. È l’ultima mossa del Regno Unito che strizza l’occhio all’ambiente e alle Energie rinnovabili. Il piano, come riporta Bloomberg prevede di concedere acque attorno all’isola, gestite dal portafoglio finanziario della Corona, la Crown Estate, tramite un’asta. Le nuove turbine, spiega ancora la multinazionale americana, forniranno almeno 7 gigawatt ...

Da oggi nel Regno Unito Burger King non regalerà più giocattoli di plastica ai bambini : Da oggi nel Regno Unito la catena di ristoranti fast food Burger King non includerà più piccoli giocattoli di plastica nei pasti per i bambini, per ridurre il consumo e lo spreco di plastica. Ha preso questa decisione dopo che

Allerta Meteo - l’uragano Humberto verso l’Europa : un caldo weekend ne precederà l’arrivo sul Regno Unito - +25°C a Londra mentre cresce l’allerta : Sarà un weekend con condizioni Meteo piacevoli sul Regno Unito prima che l’uragano Humberto, che attualmente si sta allontanando dalle Bermuda, minacci il Paese la prossima settimana. Una grande cappa di alta pressione proteggerà l’area da qualsiasi sistema di tempesta in avvicinamento nei prossimi giorni e consentirà un aumento delle temperature. Diversi giorni di tempo bello e soleggiato accompagneranno condizioni asciutte in molte località, ...

Il presidente di turno del Consiglio dell’Unione Europea ha detto che il Regno Unito deve presentare il suo “piano” per Brexit entro la fine di settembre : Il primo ministro finlandese Antti Rinne, attualmente a capo del Consiglio dell’Unione Europea per i sei mesi di presidenza della Finlandia, ha detto che lui e il presidente francese Emmanuel Macron si sono messi d’accordo sul fatto che il governo

Brexit - Johnson : “Il Regno Unito lascerà l’Ue come farebbe Hulk. Grandi progressi nei colloqui” : Assicura di essere “molto fiducioso” sulla possibilità di ottenere un accordo al vertice del 17 ottobre, in tempo per il divorzio previsto il 31 ottobre e spiega che nei colloqui sulla Brexit sono in corso “Grandi” progressi . Ma soprattutto, dice, “il Regno Unito lascerà l’Ue come farebbe il supereroe Hulk“. Il premier britannico Boris Johnson, intervistato dal Mail on Sunday, parla in vista degli incontri ...

Airbus svilupperà tecnologie per satelliti ad altissima risoluzione per il Ministero della Difesa del Regno Unito [GALLERY] : Airbus si è aggiudicata uno studio di progettazione del Defense Science and Technology Laboratory (Dstl) del Regno Unito per sviluppare le tecnologie per un cluster di satelliti radar ad altissima risoluzione (Synthetic Aperture Radar – SAR) per il Ministero della Difesa britannico (MOD). I satelliti avranno anche la capacità di raccogliere segnali in radiofrequenza (RF). Il progetto, chiamato “Oberon”, vedrà Airbus sviluppare le ...

Loot Box : il DCMS del Regno Unito consiglia a PEGI di etichettarle come "Gioco d'Azzardo" : Si torna a parlare delle tanto famigerate Loot box che in questi mesi stanno facendo scalpore. Il DCMS (Department for Digital, Culture, Media & Sport Committee) ha raccomandato al governo inglese di regolamentare le Loot box etichettandole come gioco d'azzardo.Oltre a questo il dipartimento consiglia agli editori di eliminare le Loot box nei giochi per bambini ed a PEGI di inserire la dicitura "gioco d'azzardo" nei giochi in cui sono ...

Regno Unito - 13enne muore di obesità : la madre le ha fatto mangiare solo cibo da fast food : La donna avrebbe nutrito la figlioletta con almeno duemila calorie di cibo prima di pranzo, incluso cibo da asporto ad alto contenuto calorico come seconda colazione. Alla fine, la giovane è stata ricoverata in ospedale. Ma i medici non hanno potuto far nulla per salvare la vita.Continua a leggere

Difesa - Italia e Regno Unito collaboreranno sul tempest : Difesa, Italia e Regno Unito collaboreranno sul tempest.Oggi a DSEI, le aziende leader nel settore della Difesa del Regno Unito (BAE Systems

Difesa - Italia partner del Regno Unito nel programma “Tempest” : “Costruiremo insieme un caccia europeo di sesta generazione” : Il programma è britannico, si chiama “Tempest” e ha come obiettivo la costruzione di un caccia multi-ruolo europeo di sesta generazione. Oggi a Londra è arrivata la firma di una dichiarazione d’intenti per collaborare al programma tra i direttori degli armamenti di Italia e Regno Unito. A firmare il Memorandum of Intent, in occasione del salone Dsei (Defence & security exhibition international), sono stati il generale Nicolò ...

Meghan Markle - la miglior arrampicatrice sociale del Regno Unito : La rivista Tatler ha “incoronato” Meghan Markle “miglior arrampicatrice sociale” di tutto il Regno, grazie al royal wedding del 2018 con uno dei principi più ambiti del mondo e, di conseguenza, all’ingresso nella royal family più conosciuta, ammirata e chiacchierata del nostro tempo. Meghan Markle non suscita mai indifferenza. O la si ama o la si odia. La duchessa, del resto, non fa nulla per nascondere la sua personalità volitiva e forte. I ...

Regno Unito nel guado Brexit - Westminster chiude e per ora niente voto : Il Parlamento britannico chiude i battenti per cinque settimane, per volere di una contestatissima decisione del governo Tory di Boris Johnson, mentre il Regno Unito resta in mezzo al guado della Brexit. E lo speaker della Camera dei Comuni, John Bercow, annuncia clamorosamente le sue dimissioni in aula, in aperta polemica con il primo ministro.Il caos politico che agita il Regno Unito a meno di due mesi dalla scadenza ufficiale del 31 ottobre, ...

Meghan Markle eletta "migliore arrampicatrice sociale del Regno Unito" : Meghan Markle “regina delle arrampicatrici sociali”, Così la prestigiosa rivista britannica Tatler ha definito l’attrice americana diventata duchessa di Sussex, sposando il principe Harry.Meghan, dunque, sarebbe “l’arrampicatrice sociale di maggior successo” del Regno Unito: è lei la numero 1 nella top ten stilata dalla testata. Il direttore della rivista, Richard Brennen, è un caro amico ...