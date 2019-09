Halloween | Zoomarine presenta un mese di eventi a tema

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 23 settembre 2019) Roma – Undi, feste a, spettacoli, il ritorno dei Me Conto Te, due horrornight in tenda, 7 nuovi percorsi horror da brivido, un contest per premiare Miss Horror. E se non bastasse, bambini in maschera (fino a 130 cm di altezza) gratis. E’ già tempo dicheun programma ricchissimo di iniziative dedicate alla tradizionale festa americana, sempre più di moda anche in Italia. Dal 28 settembre al 3 novembre il Parco alle porte di Roma festeggia l’più terribile di Italia con una lunga serie diti oggi alla stampa. PERCORSI HORROR Si inizia con unatizzazione del Parco: 7 percorsi horror nel segno di fantasmi, zombie, scheletri e le più terribili creature di fantasia. Tra ambientazioni da brivido, colonne sonore spettrali e tante attività ideate ad hoc, il terrore sarà il filo rosso deldi...

fashionview3 : Parco divertimenti Zoomarine: verso Halloween -