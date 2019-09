Giovane ricercatrice morta in Scozia | aperta raccolta fondi per Borsa di Studio

Fonte : abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 23 settembre 2019) Pescara - La Fondazione Abruzzese per le Scienze della Vita ONLUS piange la prematura scomparsa di Stefania Spanò,di origini molisane, vissuta a Pescara, dove aveva frequentato il Liceo Classico “G. D’Annunzio”, laureata in Scienze Biologiche all’Università di Bologna e formata al Negri Sud negli anni ’90, dove aveva conseguito il PhD della Open University e trovato il compagno della vita, Massimiliano Baldassare. Stefania si era aggiudicata unadidella Fondazione Italiana per la Ricerca sul Cancro e studiava i meccanismi molecolari che stanno alla base dei sistemi di trasporto intra-cellullare. Nel 2006, terminato il dottorato, Massimiliano e Stefania partono per l’Università di Yale, CT, USA, dove trascorreranno 9 anni della loro vita. E dove nascerà la loro unica figlia, Isabella. L’ambiente cosmopolita e ricco di spunti ...

