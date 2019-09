Forum Internazionale della Salute – Cardio Race 28 29 settembre 2019 | Piazza Gentile da

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 23 settembre 2019) Roma – AS.MA.RA. Onlus, come negli anni passati, ha coinvolto altre Associazioni per partecipare “Insieme” al SANIT mantenendo lo slogan “Insieme per le rare” in quanto, nel consueto appuntamento, si parlerà di malattie rare ,di prevenzione ,di assistenza per le persone colpite appunto da malattie rare gravi ed invalidanti. AS.MA.RA. Onlus da anni si occupa di malattie rare ed in particolaremalattia Sclerodermia o Sclerosi Sistemica fornendo, attraverso una grande rete di professionisti, supporto psicologico, sociale e assistenza burocratica a quanti si rivolgono all’associazione per avere aiuto e stando sempre accanto ai familiari. Quest’anno quindi, all’interno del SANIT, AS.MA.RA. Onlus parteciperà insieme alla Fondazione Alessandra Bisceglia Wale e all’associazione Gruppo LES Italiano con uno Stand in cui ogni associazione avrà il proprio spazio per favorire ...

