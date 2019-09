Domenica In | Elodie Di Patrizi | So che Emma Marrone è forte | affronterà tutto come

Domenica In - Elodie esprime vicinanza ad Emma : 'È una donna forte - affronterà tutto' : Elodie Di Patrizi è stata ospite di Mara Venier nella puntata di Domenica In di oggi, 22 settembre. La cantante italo-francese ha parlato dei suoi successi, della sua vita fin da quando era bambina e del carattere che fondamentalmente non è mai cambiato. Oltre ai momenti di gioia, l'artista 29enne si è soffermata anche sulle fasi più toccanti della sua esistenza, tra cui l'esperienza vissuta ad Amici e il rapporto con Maria De Filippi ed Emma ...

