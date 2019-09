Conte | tassa merendine? Nulla di deciso Di Maio | nessun attrito

Conte : riforma fisco e carcere per evasori Di Maio : «No alla tassa sulle merendine» : L’intervento del premier alle giornate della Cgil di Lecce. Reddito di cittadinanza e Quota 100 saranno mantenuti. Gli incentivi alle imprese per new green deal

Conte : "Salvini isolato in Ue - anche da Orban"E apre su tassare bibite - merendine e aerei : Il capo del governo spiega che il suo ex vice oggi è più a destra dei paesi di Visegrad. Su Renzi: "Avrei voluto discutere anche con il suo gruppo prima di formare il governo. Non sarà il demolition man del governo".

