Becchino canta brani neomelodici sul carro funebre e poi si scusa | Sono

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 23 settembre 2019) “Chiedoa tutti perché quello che vedete nel video è una brutta scena. È qualcosa di veramente indegno che non si ripeterà mai più”.queste le scuse, rilasciata a Il Mattino, di Salvatore Palumbo, ildivenuto popolare sui social grazie a un video che lo ritrae alla guida di unmentrea squarciagola canzoni neomelodiche.VIDEO -a squarciagola alla guida delL’uomo è stato bersagliato sui social dagli utenti che lo hanno accusato di non aver avuto rispetto per la salma trasportata nel. Ma Palumbo ora ribadisce che non c’era nessun cadavere dietro di lui. “mortificato – ripete quasi in lacrime – e non so più come dirlo. In queste ore sia io che la mia famiglia, siamo al centro di insulti e minacce che non ci ...

