Asia Argento e Matteo Salvini | il selfie dopo la lite in tv

“Ma come hai fatto?”. Asia Argento e Matteo Salvini - è successo dietro le quinte tra loro due : “Si rende conto che ha sdoganato l’odio sociale?”. Durissimo attacco di Asia Argento nei confronti di Matteo Salvini. Non era la prima volta che si scontravano. Ma stavolta l’hanno fatto faccia a faccia: I due si sono scontrati negli studi di Canale 5, durante la trasmissione Live-Non è la D’Urso. Asia gli recrimina di essersi comportato in maniera indelicata quando – si era appena suicidato il suo compagno – lui le aveva offerto una caramella. ...

Asia Argento - selfie con Matteo Salvini fa discutere : Fa discutere il selfie con Matteo Salvini pubblicato su Instagram da Asia Argento. L'attrice in passato aveva aspramente criticato il leader leghista, rivolgendogli anche insulti e offese pesanti. L'incontro tra i due si è concretizzato ieri nello studio di Live - Non è la d'Urso, dove la figlia del grande regista Dario non ha lesinato ulteriori affondi al politico, protagonista di un Uno contro tutti molto atteso. Ed è proprio nel salotto ...

Asia Argento e Matteo Salvini : la strana coppia : Alla fine tutti i nodi, o quasi, vengono al pettine. Hanno aspettato quasi un anno molte vip nostrane prima di potersi levare qualche sassolino dalla scarpa. La ghiotta occasione è arrivata grazie a Live-Non è la D’Urso e al suo “Uno contro tutti”, ospite Matteo Salvini. In prima linea, come detrattrici, Asia Argento e Alba Parietti, che con l’ex Ministro avevano più di un conto in sospeso. Asia in particolare ha ...

Live Non è la d'Urso - Asia Argento mostra un look estremo : come si presenta davanti a Salvini / Video : Capelli biondi, scollatura estrema, maxi tatuaggio sul petto, collanona. Asia Argento è uscita da un periodo di oblio ed è apparsa il televisione. Ha mostrato un look davvero estremo ieri a Live Non è la d'Urso. L'ex di Morgan era nel parterre degli opinionisti "contro" Matteo Salvini. "Si rende co

Live Non è la D’Urso - scontro fra Matteo Salvini e Asia Argento : «Mi hai dato della m…. - amici come prima…» : Per la prima volta il leader della Lega Matteo Salvini ospite di Barbara D’Urso “Live Non è la D’Urso” accetta la sfida della trasmissione e si sottopone al “Contro tutti”, rispondendo alle domande degli “sferati”, fra cui Asia Argento, Alba Parietti, Iva Zanicchi, Alda D’Eusanio e Idris. La prima a prendere parola è stata proprio Asia Argento, che ha ricordato quanto accaduto dopo la morte per suicidio del suo compagno, lo chef tv e ...

Live Non è la D’Urso - scontro tra Matteo Salvini e Asia Argento : “Mi hai dato della me**a” : “Si ricorda che mi aveva offerto una camomilla il giorno del suicidio del mio compagno? Si rende conto che ha sdoganato l’odio sociale?”. Asia Argento – in versione bionda -si rivolge così a Matteo Salvini nel confronto andato in scena domenica sera su Canale 5, nella trasmissione condotta da Barbara D’Urso, “Live Non è la D’Urso“. L’ex ministro dell’Interno si è sottoposto infatti all'”uno ...

Live-Non è la D'Urso - Asia Argento rincara la dose contro Salvini : "Mer**? Ho fatto bene a dirglielo" : "Si rende conto che ha sdoganato l'odio sociale?". Asia Argento si rivolge così a Matteo Salvini nel confronto in scena su Canale 5, nella trasmissione condotta da Barbara D'Urso, Live-Non è la D'Urso. "Sono una signora...", dice la figlia di Dario Argento mentre il pubblico in studio rumoreggia. "U

Live-Non è la D'Urso - Salvini contro Asia Argento : 'Le sembra normale chiamarmi m...?' : Ieri sera è in onda una nuova puntata di Live-Non è la D'Urso. Il primo ospite è stato Matteo Salvini che si è confrontato con gli "sferati", tra cui Alba Parietti, Alda D'Eusanio, Iva Zanicchi, Idris e Asia Argento. Quest'ultima è stata la prima ad attaccare l'ex ministro degli interni dicendo: "Si ricorda che mi aveva offerto una caramella il giorno del suicidio del mio compagno?". Dopo tale dichiarazione, tra i due ospiti sono seguite altre ...

Asia Argento contro Salvini/ E lui "Ti ha punto lo scorpione?" - Live Non è la d'Urso - : Asia Argento ospite oggi di Live Non è la d'Urso per affrontare Matteo Salvini: "Ti ha punto lo scorpione?", la replica dell'ex ministro dell'Interno.

Barbara D’Urso sfida Massimo Giletti : da lei Matteo Salvini con Asia Argento e Alba Parietti. A Non è l’Arena c’è invece Pamela Prati : “Abbiamo importanti documenti inediti” : Si infiamma la domenica televisiva e promette scintille: torna Non è l’Arena su La7, su Rai1 debutta la fiction Imma Taratanni e su Canale 5 andrà in onda il secondo appuntamento di Live Non è la D’Urso. In attesa del ritorno di Fabio Fazio sulla seconda rete del servizio pubblico non mancheranno colpi di scena perché, dopo il flop di ascolti al debutto con appena l’11% di share, Barbara D’Urso si affida alla politica per ...

Non è la D'Urso - a confronto con Matteo Salvini ci saranno Asia Argento e la Parietti : sarà guerriglia : Che agguato da Barbara D'Urso. Domenica sera, a Live-Non è la D'Urso, l'ospite d'onore sarà Matteo Salvini. Non è la prima volta che il leader della Lega andrà in studio da Carmelita ma si tratta di una prima volta per quel che concerne questa trasmissione. E ora si apprende su Dagospia che ci saran

Il ritorno di Asia Argento : «Più forte di prima» : Asia Argento su InstagramAsia Argento su InstagramAsia Argento su InstagramAsia Argento su InstagramAsia Argento su InstagramAsia Argento su InstagramAsia Argento su InstagramAsia Argento su InstagramAsia Argento su InstagramAsia Argento su InstagramAsia Argento su InstagramAsia Argento su InstagramAsia Argento su InstagramAsia Argento su InstagramAsia Argento su InstagramAsia Argento su InstagramAsia Argento su InstagramAsia Argento su ...

Asia Argento riappare dopo nove mesi : com'è adesso. Irriconoscibile : Asia Argento, dopo nove mesi lontana dai social e da tutto, è riapparsa su Instagram completamente trasformata. Capelli corti, biondissima e con un sorriso smagliante: ecco l'attrice paladina del movimento MeToo in bikini mentre mostra muscoli e tatuaggi: "Sono tornata, più forte di prima", ha scrit

Asia Argento rompe il silenzio : "Sono tornata più forte di prima" : E' un grido di speranza quello di Asia Argento che torna dopo 4 mesi sui social dopo un lunghissimo silenzio. L'avevamo lasciata nel mezzo dell'ennesima querelle con il suo ex Morgan la scorsa primavera, ma non solo perché l'attrice ha vissuto l'ultimo anno con forti turbolenze, crisi e polemiche.Prima con il caso Weinstein e quindi il caos molestie, poi con le accuse arrivate da Jimmy Bennett piovute dopo pochi mesi, caso che ha portato alla ...