Juventus | messaggio chiarissimo di Balotelli a CR7

Fonte : juvedipendenza

E' un motivatissimo quello che si appresta ad affrontare i bianconeri. Intervistato da DAZN l'attaccante azzurro ha risposto alle domande del giornalista, lanciando un che sa di sfida aperta a Cristiano Ronaldo. Le parole di Balotelli: una CR7? "Sono pronto. Chiaramente non ho i 90 minuti sulle gambe, ho giocato solo due amichevoli. Ma ci sono, sono a disposizione. Credo di essermi allenatore più in questo periodo col Brescia che in tutta la mia vita. (ride ndr)". "Se mi esalta la sfida con Cristiano Ronaldo? No, non mi esalta. Lui è un grande, ma io devo pensare a fare bene per me e per la squadra". "Fare bene per tornare in Nazionale? Sinceramente adesso non ci penso. Devo solo fare il mio qui al Brescia".

