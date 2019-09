Iran | nei fantasmi di guerra del presente le ombre del lungo conflitto con l’Iraq

Elezioni Israele - Netanyahu in svantaggio nei sondaggi minaccia Iran - Hezbollah - Palestina e promette l’annessione dei territori occupati : Il testa a testa previsto alle prossime Elezioni parlamentari in Israele, in programma per il 17 settembre, vede, secondo gli ultimi sondaggi, il primo ministro, Benjamin Netanyahu, in leggero svantaggio rispetto al partito Blu e Bianco, guidato dall’ex capo di Stato maggiore Benny Gantz e da Yair Lapid, per 32 seggi a 31. Così, nelle ultime settimane, il premier ha alzato il livello dello scontro con i nemici “storici” dei ...

Università - tre atenei italiani nella top 200 mondiale. Domina Oxford - sorpresa Iran e Brasile : La consueta valutazione annuale delle migliori Università premia l'Italia che avanza con tre atenei nella top 200 a livello mondiale con la Scuola Superiore Sant'Anna e la Normale di Pisa, oltre all'Università di Bologna. nella classifica generale si conferma il primato di Oxford e vede la forte ascesa degli atenei asiatici, in particolare dell'Iran, e del Sudamerica, con il Brasile.Continua a leggere

Usa non fornirà più vaccini ai detenuti nei campi per migranti al confine con il Messico. Medico : “Molti bambini morIranno” : Al confine tra Stati Uniti e Messico nell’ultimo anno sono morti tre bambini a causa di infezioni non controllate. Ma nonostante i medici abbiano chiesto di aumentare gli sforzi, il governo americano ha deciso che non fornirà più i vaccini antinfluenzali alle famiglie di migranti che sono bloccate nei campi di detenzione alla frontiera. “Le morti infantili per influenza sono eventi rari – afferma alla Cnbs Jonathan Winickoff, ...

Trump è molto nei guai con i dossier Turchia e Iran (e pure il resto non va bene) : Roma. Il presidente americano, Donald Trump, sta perdendo le partite con l’Iran e con la Turchia del presidente Erdogan e sono sconfitte che si sommano ad altri fallimenti in politica estera in questi giorni. I cinesi hanno appena svalutato lo yuan, che è una contromossa molto dura in quella guerra

