Incidente aereo Bergamo | la corsa contro il tempo dell’ex poliziotto | “Ho estratto tre

Incidente aereo Bergamo - parla Angelo : "Ne ho salvati tre - poi arreso" : Luca Sablone La testimonianza dell'ex poliziotto: "Sarà successo tutto in due o tre minuti, fino a quando siamo riusciti ad avvicinarci all’aereo. Faceva un grande caldo, rischiava di esplodere" A quasi 24 ore dalla tragedia avvenuta sulla strada che collega l'Aeroclub di Bergamo all'Asse interurbano - dove ha perso la vita una 15enne - parla l'ex poliziotto Angelo Pessina, il primo ad arrivare sul posto insieme all'amico Francesco ...

Nascar - morto in un Incidente aereo il nove volte campione Mike Stefanik : Mike Stefanik, nove volte campione della Nascar e candidato alla Hall of Fame della categoria, è morto domenica in un incidente aereo a Sterling (Connecticut) all’età di 61 anni. La notizia, che ha scioccato il mondo delle corse automobilistiche e degli sport americani è stata riportata dall’account twitter ufficiale della Nascar. Secondo la polizia di stato del Connecticut, l’aereo ultraleggero sul quale viaggiava l’ex ...

Quarant’anni fa il più grave Incidente aereo avvenuto in Sardegna [VIDEO] : Quarant’anni fa si è verificato il più grave incidente aereo mai avvenuto nei cieli della Sardegna. Sul crinale che segna il confine tra Capoterra e Sarroch, il 13 e il 14 settembre del 1979 un Dc-9 dell’Ati partito da Alghero e diretto a Cagliari si schiantò con 31 persone a bordo. A provocare il disastro fu un errore del pilota, che si rese conto solo all’ultimo momento di trovarsi davanti al monte: per il Dc-9 e le persone a ...

Sono stati identificati tutti i resti delle persone morte nell’Incidente aereo in Etiopia - avvenuto sei mesi fa : Il capo della polizia etiope Endeshaw Tassew ha detto che Sono stati identificati tutti i resti delle 157 persone morte nell’incidente del Boeing 737 della compagnia aerea Ethiopian Airlines, precipitato in Etiopia il 10 marzo del 2019. Tassew ha spiegato

Incidente aereo in Spagna : anche un italiano tra le vittime - era il pilota del velivolo : L’italiano morto nell’Incidente aereo sull’isola di Maiorca, in Spagna, era il pilota dell’elicottero coinvolto. Nel corso dell’Incidente, avvenuto oggi, il velivolo guidato dall’italiano si è scontrato in volo con un ultraleggero guidato da un valenciano che era con un suo amico. A bordo dell’elicottero viaggiava invece una famiglia tedesca. L'articolo Incidente aereo in Spagna: anche un italiano tra le ...

Aereo precipita sulle Alpi : tre morti tra cui un neonato - mistero sulla loro identità e sulle cause dell’Incidente : Incidente Aereo con tre morti questa mattina sul Passo del Sempione. Un piper, partito alle 9 da un aeroporto del Canton Vaud alla volta dell’Italia, si è schiantato al suolo. Lo riporta il Corriere del Ticino citando la Polizia cantonale vallesana. La dinamica dell’incidente è al momento poco chiara. Al loro arrivo, i soccorsi hanno trovato il relitto in fiamme e tre cadaveri: il pilota, un uomo e un bambino. L’identificazione ...

Incidente in Pakistan : aereo militare si schianta sulle case : Sono 19 le vittime causate dall’Incidente aereo avvenuto in Pakistan, dove un velivolo dell’esercito si è schiantato su alcune abitazioni a Rawalpindi, nei pressi della capitale Islamabad. Il piccolo aereo impegnato in un volo di addestramento ed è precipitato per cause ancora da chiarire colpendo almeno cinque abitazioni.Le vittime sono i cinque membri dell’equipaggio e 14 civili, come ha chiarito uno dei ...

