Francesca Fialdini debutta nella domenica di Rai1 | ' A ruota libera' dopo la Venier

Da noi… a ruota libera – Il nuovo programma di Francesca Fialdini della seconda parte della domenica pomeriggio di Raiuno. : Da noi… a ruota libera, è il nuovo programma condotto da Francesca Fialdini e in onda ogni domenica pomeriggio su Raiuno dalle 17:35 alle 18:45, andando quindi in onda subito dopo domenica In di Mara Venier. Il programma prende il posto, e anche in un certo senso spunto, da La prima volta di Cristina Parodi […] L'articolo Da noi… a ruota libera – Il nuovo programma di Francesca Fialdini della seconda parte della domenica pomeriggio ...

Da Noi… A Ruota Libera : Francesca Fialdini debutta con il ministro Teresa Bellanova : Teresa Bellanova Da Noi… A Ruota Libera sta per vedere la luce. Il nuovo programma domenicale di Francesca Fialdini debutterà domani alle 17.35 subito dopo la seconda puntata di Domenica In, intrattenendo il pubblico di Rai 1 per circa un’ora, in attesa di Reazione a Catena. Persone audaci, coraggiose, fuori dagli schemi, che scelgono di vivere come credono: saranno loro i protagonisti della trasmissione, che porterà sotto i ...

Francesca Fialdini : A Ruota Libera cambia titolo. Quando inizia : Francesca Fialdini pronta per la domenica di Rai1: scelto un nuovo titolo per A Ruota Libera Si è molto parlato negli ultimi giorni in rete di A Ruota Libera, il nuovo programma domenicale di Rai1 condotto da Francesca Fialdini, la cui partenza era stata inizialmente fissata per il 15 settembre, prima di essere posticipata per via di una serie di ritardi organizzativi, in primis dovuti, a quanto pare, allo studio non ancora pronto per via ...

Alberto Matano - è successo con Francesca Fialdini prima de La vita in diretta. Lo hanno notato tutti : ”È suonata la campanella anche per noi, finalmente”. Lorella Cuccarini e Alberto Matano salutano il pubblico de La vita come se per loro fosse davvero il primo giorno di scuola. ”Un nuovo mondo, una nuova era”, spiegano i conduttori emozionati. ”Dico la verità, noi siamo veramente molto emozionati perché è un privilegio essere alla guida di un programma storico di Raiuno, così importante per tutto il palinsesto autunnale”, mette subito in chiaro ...

Francesca Fialdini fa un’ammissione : “A Ruota Libera? Sono in ansia” : A Ruota Libera, Francesca Fialdini confessa: “C’è un po’ di ansia, ma è normale” Ha rotto il silenzio con una lunga intervista pubblicata sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale DiPiùTv Francesca Fialdini, che a breve sarà alla guida di un nuovo programma domenicale in onda su Rai1 dopo Domenica In, dal titolo (forse non ancora definitivo) A Ruota Libera, com’è noto ormai da mesi. E proprio sulla sua ...

Marco Liorni sfida Barbara D’Urso? Francesca Fialdini sostituita : Francesca Fialdini sostituita con Marco Liorni? La nuova sfida contro Barbara d’Urso Per il ritorno di Domenica Live, fissato per il prossimo 15 settembre alle 17.20 su Canale 5, Barbara D’Urso è già al lavoro. Nelle scorse ore la conduttrice ha registrato il promo del contenitore del dì festivo e ha mostrato alcune parti del nuovo studio sul suo seguitissimo profilo Instagram. Una novità per Domenica Live riguarda il proprio ...

I retroscena di Blogo : quei ritardi sui programmi di Francesca Fialdini e Franco Di Mare : Mentre impazza in Rai il caso legato al caporedattore di Radio 1 Fabio Sanfilippo , relativo al messaggio lanciato da questo giornalista sul proprio profilo Facebook contro Matteo Salvini: "Caro Matteo, tempo sei mesi e ti spari", frase questa che è stata duramente criticata dall'AD Rai Fabrizio Salini che l'ha definita "Inaccettabile, gravissima ed ingiustificabile", si sta aprendo un altro caso che riguarda due programmi nuovi di Rai1.Si ...

Francesca Fialdini senza un filo di trucco : “Sei stupenda!” : L’estate è agli sgoccioli anche per Fracesca Fialdini, che è pronta a lanciarsi in una nuova sfida televisiva. Dopo l’avventura a “La Vita in diretta”, vissuta con Tiberio Timperi, per la bella conduttrice fiorentina è in arrivo una trasmissione nuova di zecca e in cui sarà l’unica padrona di casa. Francesca Fialdini diventerà presto una delle protagoniste della domenica in casa Rai. Dal 15 settembre, a partire dalle ore 17.30, entrerà infatti ...

I retroscena di Blogo : quei ritardi sui programmi di Francesca Fialdini (titolo in dubbio) e Franco Di Mare : Mentre impazza in Rai il caso legato al caporedattore di Radio 1 Fabio Sanfilippo , relativo al messaggio lanciato da questo giornalista sul proprio profilo Facebook contro Matteo Salvini: "Caro Matteo, tempo sei mesi e ti spari", frase questa che è stata duramente criticata dall'AD Rai Fabrizio Salini che l'ha definita "Inaccettabile, gravissima ed ingiustificabile", si sta aprendo un altro caso che riguarda due programmi nuovi di Rai1.Si ...

Francesca Fialdini - brutte notizie per i fan della conduttrice : la voce : Francesca Fialdini è una donna realizzata e innamorata. La conduttrice, che quest’anno non vedremo più a “La Vita in diretta”, ha da poco svelato di avere un compagno. Da qualche tempo ha un nuovo amore che la rende serena e appagata, anche se non ha alcuna intenzione di rivelare la sua identità. “La nostra storia dura da un po’ ma sono così riservata che non si sapeva”, raccontava nel salotto tv di Caterina Balivo, ‘Vieni da ...

Francesca Fialdini : problemi con il nuovo programma A ruota libera : Slitta A ruota libera, il nuovo programma di Francesca Fialdini? Brutte notizie per i fan di Francesca Fialdini. Stando a quello che riporta Alberto Dandolo sul settimanale Oggi ci sarebbero dei forti ritardi su A ruota libera, il nuovo programma Rai della domenica, che andrà in onda su Rai Uno subito dopo Domenica In di […] L'articolo Francesca Fialdini: problemi con il nuovo programma A ruota libera proviene da Gossip e Tv.

Francesca Fialdini parte in ritardo : rimandato A ruota libera? : A ruota libera di Francesca Fialdini slitta? L’ultima indiscrezione Domenica 15 Settembre dovrebbe partire la nuova trasmissione condotta da Francesca Fialdini: A ruota libera. Tuttavia pare ci siano stati degli intoppi che potrebbero far slittare la data di partenza della trasmissione. A riportare questa clamorosa indiscrezione è stato il giornalista Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, asserendo che lo studio pare non sia ancora pronto. ...

Tiberio Timperi svela la verità sul rapporto con Francesca Fialdini : Tibero Timperi dice basta ai pettegolezzi e svela la verità sul suo rapporto con Francesca Fialdini. I due hanno presentato insieme La Vita in Diretta e per tutto il periodo della conduzione si è parlato di una forte tensione fra i presentatori, impegnati in discussioni e battibecchi arrivati spesso anche di fronte alle telecamere. Nella prossima stagione televisiva i giornalisti non faranno più coppia in tv, ma saranno in altri programmi. Al ...

Tiberio Timperi : "Francesca Fialdini? Mai stati cane e gatto" : A pochi mesi dall'avventura a 'La Vita in diretta' (quest'anno, affidata al duo Cuccarini - Matano), Tiberio Timperi, intervistato da 'Nuovo Tv', si è voluto togliere qualche sassolino dalla scarpa sul rapporto altalenante con l'ormai ex collega di lavoro, Francesca Fialdini: Quando uno è anche amico sul posto di lavoro, magari è più facile scontrarsi, ma c’è sempre l’amicizia di fondo. Francesca e io ci siamo confrontati e scontrati su ...