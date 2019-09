Francesca De André choc su Gennaro Lillio | “Mi ha scaraventata…”

Fonte : lanostratv

(Di domenica 22 settembre 2019) Domenica Live:Defa una rivelazionesuDea Domenica Live ha fatto delle vere e proprie dichiarazioni, come direbbe la padrona di casa, su, suo ex fidanzato. L’opinionista di Barbara d’Urso ha replicato ad alcune affermazioni fatte dal bel modello napoletano durante il corso di una sua ospitata a Pomeriggio 5; dove aveva affermato di condurre, secondo, una vita noiosa, ma sarebbe fiero di ciò in quanto a differenza della Decondurrebbe una vita sana e pulita. Lui una vita sana e pulita? E gli steroidi chi li prendeva? Io? Parla lui che quando gli ho detto di voler vedere Giorgio, mi ha scaraventata al muro! ha dichiaratoDespiazzando non solo Barbara d’Urso, ma anche tutto il pubblico in studio. Affermazioni forti, a cui sicuramentereplicherà nel ...

arrchieandrewss : RT @MartinaFiamma: Francesca De Andre ha ritrovato la serenità ( e la droga) con Giorgio!!! #DomenicaLive - LoredanaCappet1 : Giorgio Tambellini/ Francesca De Andrè: 'Ho ritrovato la serenità' (Domenica Live) - Methamorphose29 : RT @Comewhatmaay: #DomenicaLive Francesca de Andrè che torna con Giorgio Tambellini e guarda tu sembra giusto un po’ più agitata del solito… -