Protezione civile | Borrelli | “C’è la tecnologia di allerta | usiamola”

(Di sabato 21 settembre 2019) “Dobbiamo fare in modo che i sindaci abbiano gli strumenti per far avere ai cittadini le giuste informazioni e poi assisterli in caso di bisogno”. Lo ha detto il capo del Dipartimento nazionale di, Angelo, al primo raduno dei sindaci dellain Puglia, alla Fiera del Levante di Bari. “Oggi parliamo di questa nuova piattaforma dimento nazionale della popolazione, del ruolo e della responsabilita’ dei sindaci. Credo che nel nostro Paese – ha spiegato– non ci sia un soggetto pubblico, un decisore pubblico che non abbia una responsabilita’ cosi’ grande come quella che hanno i sindaci. L’evento di Livorno, delle gole del Raganello, ci hanno imposto una riflessione: se esistono le tecnologie perche’ non usarle anche perre la popolazione? Stiamo lavorando su questo ...

