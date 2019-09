Pd : Losacco - ‘auspico confronto con il M5S per avviare dialogo costruttivo’ : Palermo, 21 set. (AdnKronos) – ‘Anche in Sicilia il PD si prepara a vivere una nuova stagione. In queste settimane ho avuto modo di conoscere la situazione del partito nell’isola, c’è voglia di rimettersi in cammino. Nei prossimi giorni partirà la campagna di tesseramento che sarà accompagnata da un tour nelle province siciliane, per ascoltare da vicino la voce dei territori e della nostra base”. Lo dice ...