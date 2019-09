LO CONOSCI DAVVERO? La storia di San Matteo | Apostolo

Fonte : preghiamoinsieme

(Di sabato 21 settembre 2019) Saned evangelista (21 settembre) La Chiesa festeggia oggi il primo dei quattro Evangelisti, ma chi era?Il nome, in ebraico “dono di Dio”, non è mai utilizzato dagli evangelisti Marco e Luca, che nel parlare di lui lo chiamano Levi, forse per salvaguardarne l’onorabilità, compromessa dal suo mestiere. L’appellativo “pubblicano” forse non è colto oggi in tutta la sua portata: nell’antica Roma era un appaltatore, un dipendente del governo romano che occupava i terreni conquistati. In altre parole incassava le tasse degli ebrei per girarle agli occupanti Romani, ma, per guadagnarci, rincarava il prezzo. Di fatto era quello che oggi chiameremmo “strozzino”, e sappiamo bene quali ripercussioni abbia una simile attività: se il debitore non è in grado di saldare può arrivare in casi estremi a togliersi la vita. Di storie simili ...

