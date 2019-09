Lega sotto attacco a Roma | banchetto colpito da una bomba carta

Renzi con Italia viva parte dal 3 - 8%. Sondaggi : Lega sotto il 30 - Pd al 21 - 6 : Matteo Renzi parte dal 3,8 per cento. Italia viva, il nuovo soggetto politico lanciato da Renzi, ha un bacino di partenza di potenziali elettori in larga prevalenza costituito da elettori Dem (2,3%)...

Sondaggi - il partito di Renzi parte dal 3 - 8%. La Lega scende per la prima volta sotto il 30% - secondo il Movimento 5 stelle dopo calo del Pd : A un giorno dall’annuncio della scissione interna al partito democratico, il nuovo gruppo guidato da Matteo Renzi, Italia Viva, può già contare su un bacino di partenza del 3,8%. Arretra, comunque, il partito democratico che si attesta al 21,6 per cento, scivolando dietro al Movimento 5 stelle, al 21,9. Cala anche la Lega che scende, per la prima volta, sotto al 30% anche se, complessivamente, il centrodestra si sta rafforzando, grazie ...

Sondaggi elettorali - la Lega torna a crescere : crollano i 5 Stelle - scivolano sotto il 16% : Un Sondaggio realizzato da Scenari politici-Winpoll per il Sole 24 Ore fa registrare un nuovo aumento dei consensi per la Lega di Matteo Salvini. Resta stabilmente al secondo posto il Pd, seppur nettamente staccato. In calo, invece, il Movimento 5 Stelle che si ferma al 15,5%. In crescita Fratelli d'Italia e La Sinistra.Continua a leggere

Sondaggi - cresce M5s e crolla Lega - Pd secondo. Manca una maggioranza : “coalizioni” sotto al 50%. Conte è il leader che piace di più : crolla di 4,5 la Lega rispetto al mese di maggio, mentre resta stabile o cresce il consenso per i due partiti che compongono il nuovo esecutivo: Pd e Movimento 5 stelle. Se si andasse al voto oggi, il Carroccio rimarrebbe tuttavia il primo partito con una percentuale che oscilla, a seconda dei Sondaggi, tra il 32 e il 33%, secondi i dem che piacciono quasi a un italiano su quattro. Il partito di Luigi Di Maio, invece, recupera in parte i voti ...

Sondaggi elettorali - Lega rimane in testa : niente ripresa per il M5s - resta sotto il 17% : Sulla base degli ultimi Sondaggi realizzati da Euromedia Research non cambia il gradimento degli italiani nei partiti: in testa rimane saldamente la Lega di Matteo Salvini, inseguita a debita distanza dal Partito Democratico e dal Movimento 5 Stelle. Proprio i pentastellati sembrano non riuscire a riguadagnare consensi, rimanendo al di sotto del dato delle elezioni europee.Continua a leggere

Sondaggio di Alessandra Ghisleri : "Lega primo partito al 30-32 per cento - Cinque stelle sotto il 17" : "Il partito che ha più consensi è quello dell'astensione. Quindi rabbia e confusione regnano in questo momento". Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromedia Research, in collegamento con Omnibus, su La7, presenta le ultime rilevazioni sulle intenzioni di voto degli italiani alle elezioni politiche:

Sondaggi - altra flessione della Lega : è al 33 - 4%. Il Pd sale al 22 - 1% - il M5s torna un punto sotto : Dopo il crollo della Lega e il boom dei Cinquestelle, in quest’ultima settimana le intenzioni di voto degli italiani sembrano essersi stabilizzate. Questo racconta il Sondaggio realizzato da Swg per il TgLa7: rispetto a una settimana fa, quando Carroccio e M5s avevano rispettivamente perso e guadagnato 4 punti percentuali, ora la Lega subisce un altro leggero calo dello -0,2% e si stabilizza al 33,4%, restando comunque con margine il primo ...

Lo sprint per i sottosegretari : Misiani verso l’Economia - a Chieppa la deLega agli 007 : Tre giorni per trattare: da mercoledì, ogni giorno è buono per la nomina di una quarantina di sottosegretari e di 4 o 5 viceministri del governo Conte II. C’è molto nervosismo nel M5S e nel Pd

SONDAGGI POLITICI/ Youtrend : Lega sotto il 32% - Pd e M5s insieme superano il 40% : SONDAGGI POLITICI, flussi elettorali durante la crisi di Governo: Lega al 31,9%, Pd fermo al 22,3%. Fratelli d'Italia stacca Forza Italia.

Calderoli (Lega) : "Governo M5S-PD? “Lo sotterrerò sotto milionate di emendamenti" : Il senatore leghista Roberto Calderoli, vicepresidente del Senato della Repubblica, è pronto a dar battaglia al governo M5S-PD che si sta formando in queste ore, dimostrando però con le sue dichiarazioni non soltanto di non avere a cuore il benessere dell'Italia, ma di voler fare di tutto per fare in modo che il nuovo esecutiva fallisca.Calderoli sembra avere un piano ben preciso:La Lega è l’unica forza politica in grado di fare davvero ...

Sondaggio YouTrend : Lega in calo - coalizione centrodestra poco sotto il 50% : Il giorno dopo il conferimento dell'incarico di governo a Giuseppe Conte, continuano i sondaggi politici che cercano di fotografare le opinioni degli italiani di settimana in settimana: l'ultimo Sondaggio, condotto da YouTrend per SkyTg24, ha confermato che la Lega, nonostante un calo di due punti percentuali, rimane il primo partito, con quasi il 32%. Nel complesso il centrodestra unito resta poco al di sotto del 50%. I dati del Sondaggio Quasi ...