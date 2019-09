GUERRA ALL' ITALIA Sapelli | così ci portano via industria e banche

Arabia Saudita : «Missili cruise lanciati dall?Iran. Ecco le prove». Pompeo : «È un atto di GUERRA» : L'?Arabia Saudita attacca l'Iran per il lancio dei missili lanciati da droni che hanno colpito le raffinerie di petrolio sul terrorio Saudita: «I missili cruise...

Camillo Pasquarelli racconta la "valle delle ombre" di chi è stato reso cieco dalla GUERRA : La cecità come dramma collettivo, la morte come presenza quotidiana, l’ombra come stato dell’anima e condizione di vita. È questa la narrazione fotografica che Camillo Pasquarelli fa della Valle del Kashmir, zona contesa da India e Pakistan dal 1947 e tra le piu` militarizzate al mondo. Il fotografo classe 1988 e Premio FotoLeggendo 2018 è sceso nel dramma delle persone, lo ha fatto con ...

Cnn : "Attacco a raffinerie saudite con missili cruise lanciati dall'Iran". Trump : "Non voglio la GUERRA ma siamo pronti" : Secondo la Cnn ci sarebbero "probabilità molto alte" che l'attacco alle due maxi raffinerie Aramco in Arabia Saudita sia opera di missili cruise lanciati da una base militare iraniana al confine con il vicino Iraq. L’emittente USA nel dare la notizia cita investigatori americani e sauditi. Secondo le stesse fonti sarebbe da escludere che le traiettorie dei missili siano compatibili con postazioni di lancio così lontane come lo ...

Pozzallo - 58enne denunciato per detenzione di munizioni da GUERRA : I carabinieri della Stazione di Pozzallo hanno denunciato alla Procura di Ragusa un uomo di 58 anni, F.S., per detenzione di armi da guerra

Trump allontana i rischi di GUERRA nella crisi con l’Iran : Donald Trump smorza i toni della crisi con l'Iran, allontanando i rischi di guerra: se Teheran “sembra sia responsabile” del devastante attacco alle infrastrutture petrolifere dell'Arabia Saudita, il Presidente americano ha aggiunto che “verifiche sono ancora in corso” e che vorrebbe “evitare” un conflitto militare

Usa - primarie Democratici : Sanders e Warren vanno all’attacco di Biden su sanità e GUERRA in Iraq. Lui si lega al passato obamiano : Tornare agli anni di Barack Obama o andare avanti? È questa la domanda emersa con chiarezza nel terzo dibattito tra i dieci candidati Democratici alla presidenza degli Stati Uniti, organizzato da Abc a Houston, una delle città che con la sua composizione fortemente multietnica riflette la diversità del campo degli sfidanti Democratici. La domanda sugli anni di Obama svela il nodo che i Democratici sono chiamati a sciogliere. Appellarsi a ...

Regionali Calabria - è già GUERRA su alleanza M5d-Pd. No secco dei grillini - dem spaccati : Un parte del Pd la invoca espressamente, i Cinquestelle la respingono senza se e senza ma, trovando un'incidentale sponda in un'altra parte del partito di Zingaretti. L'intesa fra Dem e grillini, sulla quale qualcuno scommette alla luce della formazione della maggioranza parlamentare giallorossa a Roma, in Calabria non decolla. Eppure gli sponsor autorevoli non mancano. "Se lavoreremo bene, potremo presentarci insieme gia' alle Regionali. E' ...

Salute - l’Ordine dei Biologi dichiara GUERRA alle diete on-line : L’Ordine nazionale dei Biologi dichiara guerra al fenomeno delle cosiddette “diete on-line”. Sono ventisei, in tutto, solo nell’ultimo mese, i “nutrizionisti” finiti nel mirino del Consiglio di Disciplina dell’ente di rappresentanza dei Biologi italiani, con l’accusa di aver elaborato piani alimentari (a pagamento) via internet, senza aver mai incontrato o visitato il paziente. Rischiano fino a ...

Salute - Ordine Biologi dichiara GUERRA alle ‘diete on-line’ : L’Ordine nazionale dei Biologi dichiara guerra al fenomeno delle cosiddette “diete on-line”. Sono ventisei, in tutto, solo nell’ultimo mese, i “nutrizionisti” finiti nel mirino del Consiglio di Disciplina dell’ente di rappresentanza dei Biologi italiani, con l’accusa di aver elaborato piani alimentari (a pagamento) via internet, senza aver mai incontrato o visitato il paziente. Rischiano fino a ...

Perché nel mezzo della GUERRA dei dazi Wall Street è un passo dal record : Ad altre Borse, per rivedere i massimi, manca molto di più: a Piazza Affari (indice Ftse Mib) il 127%, alla Cina il 94%, al Giappone l’82%. Più vicine Germania (10%) e Londra (8%)

Il governo Conte dichiara GUERRA alle grandi navi a Venezia : Il governo Conte annuncia tempi brevi per il divieto di passaggio delle 'grandi navi' a Venezia, tanto discussa negli ultimi anni, soprattutto dopo l'incidente in Laguna che ha coinvolto una nave da crociera e un battello turistico. E lo fa per bocca, anzi per tweet, del ministro dei Beni Culturali, Dario Franceschini: "Un impegno: entro la fine del mio mandato nessuna Grande Nave passerà più davanti a San Marco. Il vincolo del ...

Centinaio - Lega alla GUERRA : "Salvini ci ha detto di riposarci - perché...". Operazione : bombardamento : La Lega è pronta alla "lunga traversata del deserto". Matteo Salvini si ritrova all'opposizione, ma non ha paura anche se, come suggerito dal capogruppo alla Camera Riccardo Molinari, "potrebbe non essere solo per pochi mesi, potrebbe durare tutta la legislatura". Una brutta botta per chi, al govern

Codice rosso - la GUERRA senz’armi e senza soldati alla violenza domestica : Gli esperti, gli operatori del settore e anche le opposizioni in Parlamento lo avevano previsto in coro: senza lo stanziamento di nuove risorse, il Codice rosso (la legge che tutela le vittime di violenza domestica e di genere voluta da Lega e Movimento 5 stelle ed entrata in vigore lo scorso 9 agos

Mediaset - via libera alla fusione Vivendi : avanti con la GUERRA legale : Mediaset/ Vivendi va su tutte le furie e annuncia una strenua battaglia legale a Mediaset e al suo progetto MediaforEurope (Mfe), la creazione cioè dell'holding olandese dove il Biscione, al termine Segui su affaritaliani.it