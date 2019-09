CorMez | Lecce-Napoli | ballottaggio Fabian-Callejon Accanto a Milik potrebbe esserci

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 21 settembre 2019) Il Corriere del Mezzogiorno ipotizza quale sarà la formazione messa in campo domani da Ancelotti contro il. Nelle prime quattro partite i titolarissimi sono stati Meret, Koulibaly,Ruiz, Di Lorenzo e Mertens. Domenica, però, qualcosa dovrà cambiare. Tra i pali Ospina. Davanti a lui non ci sarà la coppia Manolas-Koulibaly. Il greco ha un indurimento al polpaccio dopo la partita contro il Liverpool. Ieri è tornato in gruppo, ma sembra che sarà schierato Koulibalya Maksimovic, che scalpita per scendere in campo.a loro ci saranno Ghoulam e Malcuit.Ruizessere il vice. Sarà uno dei due ad aiutare Elmas e Zielinski, che dovrebbero agire in mezzo al campo. Per la fascia sinistra scalpita Younes, che sarà incon Insigne. Ma l’ex Ajax, scrive ilessere impiegato in attacco con, che è ...

