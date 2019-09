Tutto quello che c' è da sapere sul Jova Beach Party a Milano Linate

WoW Classic ci ricorda Tutto quello che abbiamo perso definitivamente - articolo : Sembra quasi un pesce d'aprile: uno studio che realizza videogiochi annuncia che presto sarete in grado di rivivere la nostalgia rigiocando il suo titolo nella sua forma originale e primitiva, prima che fosse espanso e patchato per sembrare migliore e meno frustrante. E sono stati proprio questi gli intenti e gli scopi di Blizzard nel proporre il servizio WoW Classic agli utenti di World of Warcraft: il gioco indimenticabile uscito 15 anni fa, ...

Tutto quello che puoi fare al Wired Next Fest di Firenze : Il Wired Next Fest torna a Firenze a Palazzo Vecchio dal 27 al 28 settembre. Sul palco degli eventi si alterneranno tanti protagonisti, ma molteplici sono le attività che coinvolgeranno il pubblico in maniera innovativa e ludica. Il tema dell’edizione fiorentina riguarda le persone e il Wnf è ancora una volta il luogo giusto per capire che la tecnologia non è così lontana e complessa come appare. Anzi, spesso è ludica, divertente e genera ...

Alzheimer - i 4 migliori centri italiani. Diagnosi e cura - Tutto quello che dovete sapere : Come spiega La Stampa, l'Italia dispone di numerose realtà d'eccellenza per l'assistenza e la cura del morbo d'Alzheimer. Vantiamo infatti di specialisti di fama mondiale, 600 ambulatori dedicati interamente alla Diagnosi e alla terapia, oltre a 500 strutture specializzate nell'assistenza e nella cu

Champions League - Tutto quello che c’è da sapere : gironi - favorite - i segreti delle avversarie delle italiane : Champions League – Prende il via domani la 65^ edizione della Champions League, il torneo europeo per club più importante. Dopo le varie fasi preliminari, che non hanno visto impegnate le italiane, si inizia a fare sul serio con la fase a gironi. La finale si svolgerà il 30 maggio 2020 allo stadio Ataturk di Istanbul. Una competizione molto attesa, che quest’anno vede la partecipazione di 4 squadre italiane: Juventus, Napoli, ...

Bibbiano - Tutto quello che c'è da sapere : Costanza Tosi L'inchiesta "Angeli e Demoni" dalle carte della Procura alla questione politica. tutto quello che c'è da sapere sullo scandalo di Bibbiano L'inchiesta coordinata dalla procura di Reggio Emilia che prende il nome di "Angeli e Demoni" vede al centro della indagini la rete di servizi sociali della Val D'Enza e del comune di Bibbiano. Secondo quanto scritto nell'ordinanza del tribunale, alcuni degli operatori dei servizi ...

Stasera una rara Luna del Raccolto - il primo plenilunio in un venerdì 13 dal 2000 : Tutto quello che c’è da sapere tra scienza e superstizione [INFO] : Oggi, venerdì 13 settembre, la Luna piena illuminerà il cielo notturno. Quando il sole tramonterà, potremo ammirare la “Luna del Raccolto”. Questa particolare coincidenza di data e plenilunio, lo rendono un raro evento. Non è la Luna del Raccolto ad essere rara di per sé, in quanto si verifica ogni anno, bensì la coincidenza con un venerdì 13, data da sempre associata alla superstizione e alla sfortuna. L’ultima volta che c’era stata una Luna ...

Barbara D’Urso : «Io e Mara Venier non abbiamo mai litigato. Quello che è uscito è Tutto montato ad arte» : Barbara D'Urso Dopo una settimana trascorsa al timone di Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso è pronta a scendere in campo con Live – Non è la D’Urso, in partenza domenica 15 settembre in prima serata, e Domenica Live (programmato dal 22 settembre alle 17.20). La conduttrice parla così della nuova stagione televisiva che, come accade da diversi anni, la vedrà protagonista. In particolare, sul rapporto con la collega ...

Dal token all’open banking - Tutto quello che bisogna sapere : Addio al vecchio token, bonifici con lo smartphone, nuovi sistemi rafforzati di autenticazione e open banking, ovvero la condivisione dei dati degli utenti con società del fintech e altri soggetti terzi. Sabato 14 settembre scoccherà l’ora X della rivoluzione dei pagamenti online, con l’entrata in vigore dell’ultima parte della direttiva europea dedicata ai servizi di pagamento digitali, la c.d. PSD2. Le nuove regole hanno creato un effetto ...

Basile : “Fatto Tutto quello che ha chiesto il Napoli. Anche le stanze per Ancelotti e De Laurentiis” : Sul Mattino altre dichiarazioni del commissario per l’Universiade Basile sul caso spogliatoi scatenato ieri dal durissimo comunicato di Ancelotti. “Non ho parole, abbiamo fatto tutto quello che loro ci hanno richiesto, per il tecnico abbiamo Anche realizzato una stanza tutta per lui e per il suo staff. C’è Anche un piccolo studio che De Laurentiis ha voluto realizzare e abbiamo realizzato secondo le sue indicazioni. Avevamo previsto ...

Nuoto - Paolo Barelli : “A Tokyo 2020 Tutto quello che otterranno i nostri atleti sarà merito loro” : Anche Paolo Barelli ha parlato all’ANSA in prospettiva, tracciando un bilancio dei Mondiali di Nuoto del 2019, ma soprattutto guardando ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020: il presidente della FIN ha analizzato i punti di forza del movimento azzurro, senza caricare gli atleti di aspettative per il prossimo anno. “Cosa promettiamo per Tokyo 2020? Niente, la differenza tra medaglia e quarto posto è nulla, ci sono campioni da tutti i ...

Omicidio Manuel Careddu - il papà a un anno dal delitto : “Era Tutto quello che avevo” : "Era tutto quello che avevo e nessuno me lo potrà restituire" così Corrado Careddu, il papà di Manuel, il 18enne ucciso dal branco l'11 settembre 2018 sulle sponde del lago Omodeo. "La mia paura più grande è che il suo ricordo possa sbiadire nelle coscienze di chi dovrà fare giustizia", ha scritto. I cinque responsabili del delitto, di cui due minorenni, attendono il giudizio d'appello.Continua a leggere

Bitter Sweet vs Cherry Season : Can Yaman o Serkan Cayoglu? Tutto quello che non sapete sui due attori : Cosa unisce e cosa divide gli affascinanti protagonisti di Bitter Sweet e Cherry Season. Scopriamolo...

Nuovo Land Rover Defender - ecco Tutto quello che c’è da sapere : Uscita di scena tre anni fa, la madre di tutte le Land Rover si è ripresentata sulla scena al salone di Francoforte. Promette di accontentare non solo i più esigenti fuoristradisti ma anche di attrarre chi con l'off-road puro & rude non ha, e non ha mai avuto, molto a che fare

«Matrix 4» : Tutto quello che sappiamo sul nuovo film della saga : Brandon Lee doveva interpretare NeoNessuno voleva fare NeoWild Wild NeoGary Oldman doveva essere Morpheus Jean Reno doveva essere L’agente Smith «Conosco il Kung Fu»Il collo di NeoSe Trinity ci lascia una cavigliaBullet TimeIl Bullet Time prima di MatrixCome si diventa l’ElettoI cellulari di MatrixIl codice di MatrixI costumi di MatrixGli iconici occhiali da sole di MatrixFatti, non paroleI colori di MatrixLe ripreseMatrix come Dark City di ...