Sparatoria a Washington | un morto e cinque feriti

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 20 settembre 2019) È di unil bilancio dellaavvenuta intorno alle 22 aDc, in una zona residenziale a circa 3 chilometri dalla Casa Bianca, al numero 1300 di Columbia Road. Due deitrasportati in ospedale sarebbero gravi ma non in pericolo di vita.L’emittente locale Wjla-tv, che fa capo alla Abc e che ha divulgato le immagini delle forze dell’ordine e delle ambulanze accorse sul posto, sostiene che la vittima sia un uomo adulto mentre tra ivi sarebbe anche una donna.La sorte del killer per ora non è nota ma secondo quanto scrive Reuters non rappresenta più una minaccia.

ilpost : Una persona è morta e cinque sono state ferite in una sparatoria a Washington D.C. - Corriere : Usa: sparatoria a Washington Dc, un morto e 5 feriti - Corriere : Usa: sparatoria a Washington Dc, un morto e 5 feriti -