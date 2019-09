Nek duetta con Benji e Fede in Safari | un brano di Good Vibes

Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 20 settembre 2019) Nel nuovo album dici sarà anche Nek., questo il titolo del disco, uscirà con Warner Music il 18 ottobre e conterrà una canzone in featuring con Nek. Ad annunciarlo è Nek sui social che scrive: "Ne hanno fatta di strada. Hanno energia da vendere. Mi hanno proposto di registrare un featuring per il loro nuovo album; è finita come scoprirete ascoltando". Si intitolala collaborazione tutta modenese che sarà disponibile insieme al disco di inediti didal prossimo 18 ottobre. Nessun dettaglio aggiuntivo è al momento noto sulla collaborazione. In attesa del nuovo disco di inediti,hanno rilasciato il singolo estivo Dove e Quando, canzone vincitrice del premio Fimi per il singolo più venduto dell'estate 2019. Ai vertici delle classifiche radio e di vendita, Dove e Quando ha scalato posizioni su posizioni dominando ...

