Lo smartphone più consigliato per chi vuole spendere poco

WhatsApp non funziona più su questi smartphone : Purtroppo chi possiede ancora un vecchio smartphone basato su versioni di Android datate o smartphone iPhone con versioni iOS vecchie o in generale telefoni con Windows Phone tra qualche mese non potrà più usare WhatsApp in quanto l'applicazione non supporterà più smartphone obsoleti.

Molto più completo Facebook Lite da oggi : arrivano le dirette per smartphone di fascia bassa : Sono novità significative quelle emerse oggi 17 settembre per tutti coloro che in questi anni hanno deciso di dare fiducia a Facebook Lite. Si tratta di un'app decisamente meno pesante rispetto a quella originale dedicata al social network numero uno al mondo. Insomma, una vera e propria ancora di salvezza per chi non vuole rinunciare a collegarsi al social network, evitando al contempo l'acquisto di un nuovo smartphone. Cosa sta avvenendo per ...

Samsung Galaxy Note 10+ - lo smartphone con una bacchetta magica in più : Con un mese di anticipo rispetto al lancio di iPhone 11 Pro, Samsung ha chiuso il suo 2019 in ambito mobile presentando il Samsung Galaxy Note 10+ (qui tutte le caratteristiche tecniche), il re degli smartphone del colosso coreano. Ma è ancora quel super telefono che è stato per anni vetrina per le tecnologie più innovative e pensato essenzialmente per i professionisti? Probabilmente no, visto che quest'anno Samsung ha ...

Gli smartphone più potenti ad ora? Ecco la classifica AnTuTu di agosto - dominata da ASUS : Ci sono due smartphone ASUS in vetta alla classifica di AnTuTu del mese di agosto relativa agli smartphone più performanti. Scoprite la classifica completa. L'articolo Gli smartphone più potenti ad ora? Ecco la classifica AnTuTu di agosto, dominata da ASUS proviene da TuttoAndroid.

Con 16 - 5 milioni di smartphone spediti Huawei P30 è la serie P più popolare di sempre : Huawei nelle scorse ore ha annunciato che la serie Huawei P30 è divenuta la più popolare tra le varie generazioni della gamma P. Ecco tutti i dettagli L'articolo Con 16,5 milioni di smartphone spediti Huawei P30 è la serie P più popolare di sempre proviene da TuttoAndroid.

Nubia Red Magic 3S è ufficiale ed è lo smartphone più potente al mondo : Mentre a Berlino va di scena IFA 2019, in Cina Nubia ha presentato Red Magic 3S, che qualche giorno fa a stracciato la concorrenza su AnTuTu. L'articolo Nubia Red Magic 3S è ufficiale ed è lo smartphone più potente al mondo proviene da TuttoAndroid.

Nubia Red Magic 3S è ufficiale ed è lo smartphone più potente al mondo con schermo AMOLED a 90 Hz : Mentre a Berlino va di scena IFA 2019, in Cina Nubia ha presentato Red Magic 3S, che qualche giorno fa a stracciato la concorrenza su AnTuTu. L'articolo Nubia Red Magic 3S è ufficiale ed è lo smartphone più potente al mondo con schermo AMOLED a 90 Hz proviene da TuttoAndroid.

HarmonyOS è sempre più vicino e HONOR dedica la serie HONOR V agli smartphone 5G : Huawei HarmonyOS arriverà su smartwatch e laptop, mentre la serie HONOR V sarà dedicata soltanto agli smartphone 5G che verranno prodotti dall'azienda. L'articolo HarmonyOS è sempre più vicino e HONOR dedica la serie HONOR V agli smartphone 5G proviene da TuttoAndroid.

La classifica di AnTuTu di agosto ci mostra gli smartphone più potenti del momento : Com'era prevedibile gli smartphone dotati del nuovo Snapdragon 855+ hanno preso il sopravvento sulla concorrenza nella classifica di AnTuTu del mese di agosto. L'articolo La classifica di AnTuTu di agosto ci mostra gli smartphone più potenti del momento proviene da TuttoAndroid.

Bolletta smartphone - una stangata mai vista : quando e quanto spenderai molto di più : Non bastava la super tassa Imu-Tasi, a settembre vedranno impennarsi i costi medi annui delle utenze domestiche e di molti altri servizi di uso quotidiano, dall' energia al gas, dalla connessione internet domestica alla telefonia mobile, passando per Rc auto, pay-tv e prezzi di conto corrente. Leggi

Gli smartphone più aggiornati? Ecco la classifica - con Nokia al comando : Secondo una ricerca di Counterpoint è Nokia la compagnia che aggiorna il maggior numero di smartphone alla versione più recente di Android. L'articolo Gli smartphone più aggiornati? Ecco la classifica, con Nokia al comando proviene da TuttoAndroid.

Più autonomia per smartphone-wearable grazie ai metamateriali : Un team di ricerca della NUS vuole sfruttare i metamateriali per rendere più stabile, sicura ed efficiente la connessione tra smartphone e wearable. L'articolo Più autonomia per smartphone-wearable grazie ai metamateriali proviene da TuttoAndroid.

Secondo l’FCC alcuni smartphone Samsung e Apple emettono più onde del dovuto : L'FCC testa tutti i telefoni prima che arrivino sul mercato e, eseguendo nuovamente i test su modelli in regola, pare abbia avuto spiacevoli sorprese L'articolo Secondo l’FCC alcuni smartphone Samsung e Apple emettono più onde del dovuto proviene da TuttoAndroid.

Motorola Razr V4 sarà lo smartphone pieghevole più economico (si fa per dire) del mercato? : (Foto: Sarangsheth.net) Ci almeno tre motivi che rendono Motorola Razr V4 lo smartphone pieghevole più atteso dei prossimi mesi. Il primo è il ritorno di un marchio di grandissimo successo della storia mobile. Il secondo è che avrà un’apertura a conchiglia, proprio come quella dei primi Razr. Il terzo riguarda le tasche dei consumatori: potrebbe avere il prezzo di partenza più basso tra tutti i cellulari con schermo flessibile. Ad ...