Iran | le donne entrano allo stadio | ma in settori separati

Calcio : l’Iran apre le porte degli stadi alle donne ma solo per le partite della nazionale : Una svolta storica per il mondo del Calcio e anche per la società contemporanea. L’Iran ha deciso di aprire le porte di uno stadio alle donne. Dopo la storia tragica di Sahar Khodayari (29 anni) che si era data fuoco successivamente alla sua incarcerazione per essere stata all’interno di un impianto calcistico, l’appello del presidente della FIFA Gianni Infantino ha trovato ascolto, sfatando un tabù che durava da 40 anni. La ...

L’Iran apre gli stadi alle donne (ma solo nelle partite internazionali) : Con una nota diramata oggi, il ministro dello Sport della Repubblica islamica, Masoud Soltanifar, apre alla presenza delle donne negli stadi. Un segnale importante, dopo le polemiche che hanno seguito la morte della “Blue Girl”. La giovane tifosa Sahar Khodayari, qualche giorno fa si era data fuoco per evitare di tornare in carcere dopo essere stata scoperta in uno stadio di calcio. Per ora le donne potranno assistere solo alle ...

Le donne in Iran potranno andare allo stadio : la svolta storica dopo 40 anni : svolta storica in Iran. dopo quarant’anni, le donne potranno tornare negli stadi di calcio. Al termine di prolungate pressioni della Fifa, che aveva minacciato di escludere la Repubblica islamica dalle competizioni internazionali, il governo ha fatto cadere il tabù, anche se al momento solo per i match della nazionale.“Tutte le preparazioni necessarie sono state fatte in modo che le donne, inizialmente solo per le partite ...

Iran - ora le donne potranno entrare in uno stadio di calcio. Finalmente una buona notizia : Finalmente dall’Iran una bella notizia: le donne potranno entrare allo stadio. Per ora solo per assistere alle partite di calcio internazionali, così come dichiarato dal ministro dello Sport della Repubblica islamica, Masoud Soltanifar. La notizia arriva dopo una settimana dalla morte di Sahar Khodayari, la giovane tifosa che si era data fuoco dopo una condanna per essere entrata furtivamente in uno stadio di calcio. Sahar era stata definita ...

Svolta in Iran : le donne potranno andare allo stadio (ma solo per la nazionale) : L'annuncio del ministro dello Sport di Teheran: "E' stato preparato tutto il necessario affinché le donne, inizialmente solo...

Iran - donne potranno andare allo stadio : 15.48 "Tutte le preparazioni necessarie sono state fatte in modo che le donne, inizialmente solo per le partite internazionali, possano entrare negli stadi di calcio" in Iran. Lo ha annunciato in una nota il ministro dello sport della Repubblica islamica, Masoud Soltanifar, dopo le polemiche per la morte della tifosa Sahar Khodayari.

Iran - fine di un tabù : sì alle donne negli stadi. Ma solo per le partite della Nazionale : Svolta storica in Iran, dove le donne potranno entrare negli stati per assistere alle partite di calcio della Nazionale dopo più di 40 anni. La decisione è stata annunciata dal ministro dello Sport di Teheran, Masoud Soltanifar. Le tifose non potranno comunque mescolarsi agli uomini e avranno ingressi e toilette riservati.Continua a leggere

Iran - ok alle donne negli stadi per gare internazionali : Iran donne allo stadio – Passo importante per quanto riguarda la presenza delle donne negli stadi in Iran. Questa mattina, infatti, è arrivata un’apertura in tal senso da parte del ministro dello Sport. Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha dichiarato in mattinata: «Spero che la Federazione Iraniana e le autorità Iraniane siano state ricettive alle […] L'articolo Iran, ok alle donne negli stadi per gare internazionali è stato ...

Svolta in Iran - incubo finito : le donne possono entrare allo stadio : incubo finito, anche se qualcuno c’ha rimesso le penne. Svolta in Iran, le donne presto potranno assistere dal vivo alle partite di calcio. Ad annunciarlo è stato il ministro dello Sport di Teheran, Masoud Soltanifar, successivamente alla nota del presidente della Fifa Gianni Infantino. che invitava la Federcalcio Iraniana a dare seguito ai ripetuti appelli contro una situazione definita inaccettabile. “La nostra posizione è ...

Iran - morta l’attivista che si era data fuoco per protestare contro gli stadi vietati alle donne : Sahar Khodayari, 29 anni, si è data fuoco davanti a un tribunale di Teheran. Protestava contro il divieto per le donne di entrare negli stadi in Iran. Sahar è morta in un ospedale della capitale Iraniana. Aveva ustioni di terzo grado sul 90% del corpo. Questa storia è arrivata a noi attraverso social e blogger, non attraverso le cronache o le corti di giustizia di Teheran. Khodayari, nemmeno il suo nome è stato detto ufficialmente, era stata ...

Iran - il sacrificio della “ragazza blu” apra la strada a nuovi diritti per le donne : Il venditore ambulante tunisino Mohamed Bouazizi si diede fuoco per le angherie della polizia locale, e la sua morte, il 4 gennaio 2011, fu l’innesco della rivoluzione tunisina.Pochi giorni fa anche una giovane Iraniana, Sahar Khodayari, si è data fuoco a Teheran ed è morta per le gravi ustioni riportate. Nel marzo scorso era entrata allo stadio Azadi di Teheran, sfidando con altre ragazze il divieto alle donne di assistere ...

Iran - si dà fuoco la ragazza che aveva sfidato il divieto di accesso allo stadio per le donne : Una storia terribile che arriva dall’Iran. A raccontarla è Gianluca Di Marzio. Riguarda “Blue Girl”, ovvero la ragazza che, lo scorso marzo, provò ad intrufolarsi allo stadio di per seguire la sua strada del cuore, l’Esteqlal of Terhan. Il blu, infatti, è il colore della sua squadra. Prima fu cacciata via al momento di passare i tornelli, poi fu messa in carcere per tre giorni. Dopo sei mesi, avrebbe dovuto comparire in ...

Si era data fuoco per protesta contro il divieto per le donne di entrare allo stadio : morta la tifosa Iraniana : Non ce l’ha fatta Sahar Khodayari, la tifosa di calcio iraniana che nei giorni scorsi si era data fuoco davanti ad un tribunale per protestare contro il divieto per le donne di entrare negli stadi. E’ morta la scorsa notte in un’ospedale della capitale a seguito delle ustioni riportate. La donna, il 12 marzo scorso, era stata fermata allo stadio Azadi di Teheran dopo esservi entrata travestita da uomo per assistere alla ...

Iran - protesta contro il divieto per le donne di entrare negli stadi : tifosa muore dopo essersi data fuoco : Si era data fuoco nei giorni scorsi davanti a un tribunale di Teheran per protestare contro il divieto per le donne di entrare negli stadi. Ma la scorsa notte la tifosa di calcio Iraniana Seher Khodayari è morta in un’ospedale della capitale Iraniana a seguito delle ustioni riportate. La ragazza, 29 anni, a marzo si era travestita da uomo per entrare allo stadio e vedere una partita, ma una volta scoperta era stata arrestata e ...