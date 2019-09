Incredibile Huawei Watch GT 2 | che costa anche poco | i dettagli

Incredibile la fotocamera di Huawei Mate 30 Pro : 4 sensori - di cui 2 da 40MP : Il device principe della seconda metà del 2019 sarà il Huawei Mate 30 Pro, che potrebbe addirittura includere due fotocamere principali da 40MP . Ne ha discusso di recente Ice universe su Twitter, accennando di quatto sensori , di cui due da 40MP , uno da 8MP ed un ToF. Il leaker non ha parlato esplicitamente del Huawei Mate 30 Pro, ma non è difficile ipotizzare si stesse riferendo proprio a questo dispositivo. In quel caso, a differenza di quanto ...

Incredibile Huawei : fatturato in crescita nonostante il ban USA : Sono stati tre mesi difficili per Huawei per via del ban USA che ha praticamente costretto il produttore cinese a reggere un onda d'urto improvvisa, estromettendolo dagli affari americani (le proporzioni del ciclone che ha investito l'azienda di Shenzen è ancora più chiara considerando che per alcune settimane sono state interrotte le partnership con le società locali). Come riportato da 'mobileworldlive.com', la crescita del colosso cinese, ...