Cremona | rapporto in piena notte su una panchina del parco | denunciata una coppia

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 20 settembre 2019) Una scena a dir poco insolita si è presentata nellatra il 17 e il 18 settembre davanti ai residenti e ai passanti attoniti a, precisamente in Piazza Roma, dove in un'area attrezzata per bambini, unadi professionisti 48enni, lui artigiano, lei insegnante, hanno pensato di dare spettacolo scambiandosi "coccole" abbastanza spinte. La scena non è passata inosservata e chi si è trovato ad assistere a ciò non ha esitato a chiamare i Carabinieri del Comando Provinciale, che sono giunti in pochi minuti sul posto. Laè stata beccata in flagranza di reato e per questo sono stati denunciati entrambi in stato di libertà per atti osceni in luogo pubblico, un reato che è stato si depenalizzato, ma rimane tutt'ora di natura penale ove questo venga compiuto in luoghi frequentati anche dai bambini, proprio come piazza Roma. Erano stati anche nella casetta delSecondo ...

