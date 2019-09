Tin Tan chi era? Oggi | 19 settembre | è il Doodle in bianco e nero di Google

Tin Tan chi è?/ German Valdes : dai 'Pachuco' al 'dialetto calò' passando per Disney : Tin Tan chi è? German Valdes, attore, cantante e comico, famosissimo in Messico e anche negli Stati Uniti: oggi lo celebra Google

Un doodle in bianco e nero per Tin Tan : perché Google lo ricorda oggi : oggi, 19 settembre 2019, nel 104° anniversario della nascita, Google dedica un doodle in bianco e nero a Germán Genaro Cipriano Gómez Valdés de Castillo, meglio conosciuto come Tin-Tan, attore, cantante e comico nato a Città del Messico ma cresciuto a Ciudad Juarez. Il soprannome Tin Tan (basato sul suono delle campane), che l’attore inizialmente non gradiva, divenne popolare e venne poi utilizzato per tutta la sua carriera. Ha spesso ...

Maria De Filippi bacchetta David ScaranTino : “La stai insultando” : David e Cristina si erano lasciati quando sono entrati a Temptation Island? Sono volati gli stracci oggi a Uomini e Donne. Il confronto tra David e Cristina dopo Temptation Island ha portato Maria De Filippi a intervenire. I due ex hanno iniziato a lanciarsi accuse reciproche nel Trono Over, David Scarantino ha raccontato che Cristina Incorvaia era andata via dalla casa che condividevano per tornare dopo la proposta di partecipare a Temptation ...

DesTiny 2 pronto a importanti cambiamenti - ripercussioni in vista per diverse stagioni? : Mancano ormai soltanto una manciata di settimane all'arrivo sulla scena della nuova espansione di Destiny 2, lo sparatutto dalle tinte fantascientifiche curato dalle sapienti mani degli artigiani di Bungie, e come sempre il fattore attesa della community non può che essere elevatissimo. Dopo un primo anno di vita non certo entusiasmante, caratterizzato da diverse problematiche che ne hanno minato la godibilità (oltre a ridurne in maniera ...

Guida autonoma - le nuove videocamere vedono più lontano e disTinguono i materiali : (Foto: Outsight) La nuova generazione di videocamere destinate alle auto con Guida autonoma sarà in grado di vedere molto più lontano, ma soprattutto potrà distinguere meglio dettagli potenzialmente salvifici per Guidatore, passeggeri e altre persone sulla carreggiata. Merito del progetto della società Outsight che è stata co-fondata dall’ex-amministratore delegato di Withings ovver Cedric Hutchings con al centro una speciale videocamera ...

Roma - soldi delle multe desTinati alle strade : la Procura verifica che Campidoglio e municipi li investano nella lotta alla buche : La Procura di Roma vuole verificare che il Campidoglio e, soprattutto, i suoi municipi, abbiano speso secondo la legge i soldi derivanti dalle contravvenzioni stradali, impiegandoli dunque nella manutenzione delle vie capitoline. Basti pensare che solo nel 2018, ad esempio, la Polizia locale di Roma Capitale ha elevato contravvenzioni per oltre 295 milioni di euro. Argomento sensibile, visti anche i dati pubblicati da un report del Sole 24 Ore ...

Associazione pazienti a ministro Speranza - prioritarie cure standard intesTino : Roma, 17 set. (AdnKronos Salute) – “E’ prioritario attivare percorsi diagnostici terapeuti per i pazienti con malattie intestinali croniche. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, faccia in modo che le Regioni che non si sono ancora dotate di percorsi assistenziali dedicati, lo facciano, per evitare che i cittadini siano costretti a spostarsi per essere curati”. E’ l’appello del direttore generale ...

Gf CrisTina Plevani ho perso tanti contratti e possibilità : Cristina Plevani è stata la prima vincitrice della prima edizione del “Grande Fratello”in un’intervista al “Corriere della Sera” ha raccontato :”Dentro la casa non avevo percezione di nulla. non avevamo idea dei milioni di persone che ci guardavano, non immaginavamo l’impatto che il reality aveva sia dal punto di vista televisivo sia del costume. Una volta uscita fu un vortice, ricordo ancora che quando entrai in studio non ...

Street art al Napoli Pizza Village : contest con CostanTino Cutolo Foundation : Anche la Street art protagonista al Caputo Napoli Pizza Village, come annunciato durante la conferenza stampa dell'evento che a parte l'aspetto gastronomico quest'anno è ancor...

Nuoto - KonstanTin Grigorishin : “I nuotatori dovrebbero guadagnare quanto i calciatori” : Il magnate ucraino Konstantin Grigorishin è balzato agli onori della cronaca lo scorso inverno per aver ideato e messo in atto la International Swimming League, la Champions League del Nuoto. L’appassionatissimo miliardario ha deciso di smettere di attendere ed è passato all’azione per cercare di rendere il Nuoto sempre più appassionante e soprattutto remunerativo. La ISL da lui proposta è una competizione a 8 squadre (ma dovrebbero diventare ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : l’Italia non partirà favorita. TrenTin capitano - ma la concorrenza è spaventosa : Mancano appena due settimane alla prova in linea dei Campionati del Mondo di Ciclismo su strada che si terranno nello Yorkshire. L’Italia ha diramato la lista dei preselezionati e sicuramente si presenterà nel Regno Unito con una formazione di ottima qualità. Gli azzurri, tuttavia, non godono dei favori del pronostico, questo non tanto per loro lacune, quanto perché la concorrenza fa paura, sia per quantità che per qualità. Difficile ...

“Cervo a primavera”. Tina Cipollari senza freni : lo ‘asfalta’ così (con tanto di foto) : Tina Cipollari è senza freni. E, ancora una volta, si scaglia contro il protagonista di Temptation Island Vip. Ancora una volta perché la sua partecipazione al reality dei sentimenti di Canale 5 non è andata giù sin dal primo momento alla Vamp di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Damiano Coccia, la web star meglio conosciuta sotto il nome di “Er Faina”. Uscita la notizia del cast al completo, e dunque della coppia formata da Damiano e la sua ...

“Marine Litter” : ogni giorno la “SenTinella spazzamare” pattuglia la Costiera Amalfitana da Vietri a Positano : “Siamo con il Distretto Turistico della Costiera Amalfitana per mantenere costantemente pulito il mare. ogni giorno la Sentinella spazzamare per rifiuti galleggianti “Marine Litter” sta costantemente pattugliando la Costiera da Vietri a Positano e Viceversa. Un supporto importante lo sta fornendo anche Alicost, impresa specializzata nel collegamento via mare. Con il catamarano raccogliamo rifiuti galleggianti per poi ...

