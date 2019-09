Regionali Umbria | M5s decide su Rousseau se fare un “patto civico” con altri partiti e

Regionali Umbria - venerdì voto M5s su Rousseau per il “patto civico” col Pd. Intesa possibile sul nome della manager Bastioli : Gli iscritti del M5s domani sono chiamati al voto su Rousseau sul patto con il Pd in Umbria. Dalle 10 alle 19 di venerdì, annuncia il Blog delle Stelle, gli iscritti voteranno sul “patto civico per l’Umbria, ovvero sulla possibilità di sostenere alle Regionali un confidato presidente civico con il sostegno di altre forze politiche”. Un candidato, si sottolinea, “fuori dalle appartenenze politiche”. Tra i nomi che fanno ...

Elezioni Regionali - rabbia M5s contro il patto col Pd in Umbria : "Dimissioni di massa" : Dalla chat emerge il malumore diffuso che accomuna i portavoce di tutti i livelli, nazionali, Regionali e comunali. "Avanti...

Candidato M5S-Pd Regionali Umbria : lite sui nomi - chi sono i papabili : Candidato M5S-Pd regionali Umbria: lite sui nomi, chi sono i papabili L’apertura di Di Maio a un alleanza pre-elettorale per le regionali in Umbria ha fatto discutere tantissimo. Salvini ha parlato di un Di Maio disperato, pronto a tutto pur di conservare la poltrona. Dal lato del PD e de La Sinistra, invece, l’ipotesi è stata ben accolta. Zingaretti ha chiaramente espresso il suo beneplacito ad una intesa pre-elettorale, basata ...

Regionali - Stefania Proietti - sindaca di Assisi mette d'accordo Pd e Cinque Stelle in Umbria : Saltato Andrea Fora e dopo il "no" di Brunello Cucinelli, il nome più forte per il patto civico tra Pd e Cinque Stelle in Umbria è quello di Stefania Proietti, sindaca di Assisi. Quando fu eletta nel 2016 strappando la città di San Francesco al dominio ventennale del centrodestra, Proietti non era i

Governo M5S-Pd : alleanza Regionali Umbria - Di Maio “patto civico” : Governo M5S-Pd: alleanza regionali Umbria, Di Maio “patto civico” Anche uno degli ultimi storici paletti del Movimento 5 Stelle sembra venir meno. Dopo l’addio – almeno a livello locale – del limite del doppio mandato, il capo politico del partito Luigi Di Maio ha aperto a “patti civici”. Il Movimento, ricordiamo, non si era mai aperto ad alleanze a priori, né a livello locale né ancor meno su quello nazionale. ...

Regionali Umbria - Andrea Fora la prima vittima del "patto civico" tra Pd e M5s : Il "patto civico" tra Pd e M5s (altra versione dell'inciucio giallorosso) ha fatto già la sua prima vittima: è Andrea Fora, il candidato governatore di una lista civica alle Regionali in Umbria fino a poche ore fa era appoggiato proprio dai democratici. Leggi anche: Il timore di rimanere al palo. Ca

Regionali in Umbria - Luigi Di Maio : 'Facciamo tutti un passo indietro' : In vista delle elezioni Regionali in Umbria Luigi Di Maio, in una lettera al quotidiano La Nazione, ha parlato della possibile alleanza tra Pd e M5s anche a livello locale, e ha proposto un "patto civico", in cui ognuno correrà con il suo simbolo ma darà il sostegno ad un "presidente civico" fuori dai partiti. E le sue parole vengono ben accolte dagli alleati di governo. Resta il rischio di sconfitta in caso di elezioni, in una regione come ...

Regionali in Umbria - Di Maio apre al Pd : «Indietro i partiti - sì a giunta civica» : Il leader del M5S: «Programma comune e sostegno di tutti senza pretendere assessorati. Ma non si tratta di alleanze o coalizioni». Salvini: «È disperato»

Di Maio apre al Pd : possibile un'alleanza anche alle Regionali in Umbria : Dopo l'intesa sul governo, le strade tra Movimento 5 Stelle e Partito democratico potrebbero tornare a incrociarsi, questa volta in Umbria. Perché, dopo che il capo politico dei pentastellati aveva preso tempo sull'alleanza nella regione chiamata al voto il 27 ottobre, oggi sembra aprire. In una lettera a un quotidiano dice infatti che, in accordo con quanto previsto dallo Statuto M5s, il movimento non sarebbe contrario a una alleanza con forze ...

Di Maio in vista Regionali un patto civico per l'Umbria : "A breve ci saranno le elezioni regionali in Umbria e i cittadini saranno chiamati a scegliere un progetto e una persona per guidare la Regione

I grillini annunciano alleanza con il Pd per le Regionali in Umbria : I grillini si sono ufficialmente posizionati nel centrosinistra italiano. Con il “patto civico per l’Umbria” proposto da Luigi Di Maio

Regionali - Di Maio apre al Pd : «In Umbria i politici facciano passo indietro». Salvini : «È disperato» : Fare «un passo indietro per lasciare spazio a una giunta civica». È la proposta di Luigi Di Maio per le Regionali in Umbria. «Per rigenerare il patto di...

Regionali - M5S apre alle alleanze Di Maio : "Patto civico per l'Umbria" : In vista delle elezioni Regionali dell'Ubria del 27 ottobre, Luigi Di Maio propone un patto civico fra forze politche di buon senso, senza poltrone e immediatamente Pd e Leu aprono. In una lettera al giornale La Nazione, il leader dei Cinque Stelle Luigi chiede alle altre forze disponibili come potrebbe essere il Pd di correre "con il proprio simbolo in sostegno di un presidente civico e con un programma ...

Regionali - Di Maio : “Patto civico per l’Umbria”. Zingaretti : “Avanti con il confronto” : È quanto ha scritto il capo politico del M5S in una lettera alla Nazione in vista delle Regionali in Umbria. Una proposta a cui hanno aderito Pd e Leu