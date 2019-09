Reddito di cittadinanza | sospensione per contratti brevi | il piano di Tridico

Fonte : termometropolitico

(Di giovedì 19 settembre 2019)diper, ildiIldipotrebbe subire, a breve, delle modifiche. In queste settimane, dopo il via del Governo Conte bis ed in prossimità della prossima manovra, si ragiona di eventuali correttivi con cui provare a migliorare misure già in vigore.die Quota 100: destini diversi Di modifiche si è parlato, oltre che per il RdC, anche per Quota 100. Ma in questo ultimo caso è possibile che non cambi nulla e che venga lasciata in vigore la misura sino alla sua scadenza naturale prevista nel 2021. Invece per la misura di contrasto alla povertà già a breve qualcosa potrebbe cambiare. È possibile che le modifiche nascano da valutazioni tecniche che in maniera congiunta sia i ministeri coinvolti che l’Inps stanno effettuando in queste settimane.di: le ...

Linkiesta : Molti preferiscono il nero. Per gli stranieri ottenerlo è quasi impossibile. L’assalto agli sportelli non c‘è stato… - mattino5 : 'Il reddito di cittadinanza e questo tipo di sussidi possono funzionare quando in uno stato civile c'è una disoccup… - matteosalvinimi : #Salvini: Quando vado a incontrare i giovani in Campania, Calabria e Puglia, non mi chiedono reddito di cittadinanz… -