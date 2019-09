Mondiali Qatar | Amnesty International | “I lavoratori migranti attendono invano paghe e

Mondiali Qatar 2022 - ufficializzato il logo : E’ stato reso noto il logo del Mondiale in Qatar , in programma dal 21 novembre al 18 dicembre 2022 . E’ un simbolo della cultura araba, spiega Gianluca Di Marzio. Si tratta di uno scialle ricamato con motivi geometrici e floreali, propri della tradizione del Paese. Prima forma un cerchio, come il pianeta e un pallone da calcio e poi si intreccia formando un 8 che rimanda all’infinito. E che è lo stesso numero degli stadi in cui ...

Atletica - Coleman salta tre controlli antidoping : a rischio i Mondiali in Qatar e le Olimpiadi di Tokyo 2020 : Lo sprinter statunitense non si sarebbe reso reperibile per tre controlli antidoping nel giro di un anno, situazione che potrebbe costargli un anno di squalifica Si mette male per Christian Coleman, lo sprinter statunitense infatti rischia un anno di squalifica per aver saltato tre controlli antidoping nell’ultimo anno. Lapresse Stando a quanto riferito dalla BBC e dal Daily Mail, un’inchiesta è stata già avviata nei confronti ...