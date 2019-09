Marcucci PD | Conte e Di Maio tengano a bada Di Battista

Fonte : blogo

(Di giovedì 19 settembre 2019) Il capogruppo del PD al Senato Andreanon ha accolto bene l'ultimo sfogo social di Alessandro Di, che oggi non si è schierato soltanto contro il Partito Democratico, ma anche contro l'Europa, anche se nello stesso post corre a sottolineare di non essere affatto anti-europeista.Dinon ricopre più un ruolo ufficiale all'interno del Movimento 5 Stelle, ma fa ancora parte dello stato maggiore che periodicamente si riunisce per fare il punto della situazione e prendere le decisioni più importanti, proprio come accaduto con la formazione del nuovo esecutivo. Eppure, dopo aver partecipato a quegli incontri, Disi è sentito in dovere di far sapere a tutti come la pensa sul PD e sulla nuova alleanza con M5S. Di: "Ecco perchè non dovete fidarvi del PD" Alessandro Dipubblica un nuovo sfogo ...

fattoquotidiano : ITALIA VIVA, COME CAMBIA IL SENATO Il capogruppo Andrea Marcucci sceglie di restare: 'Matteo sbaglia'. E rimette a… - Adnkronos : #Marcucci: 'Conte e Di Maio tengano a bada i deliri di Di Battista' - truleely : Di Battista ai 5S: 'Non fidatevi del Pd. Sempre contrario all'intesa'. Marcucci: 'Conte e Di Maio … -