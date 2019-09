LIVE Coppa Sabatini 2019 in DIRETTA | Lutsenko solo in testa | lo insegue un gruppetto con

Fonte : oasport

(Di giovedì 19 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.40 Doubey quest’anno era andato molto forte al Tour of Oman, concluso in 8° posizione, successivamente, però, non si era più visto fino ad oggi. 14.36 Alessandro Fedeli sta impreziosendo ulteriormente la sua ottima prima stagione da professionista. Quest’anno ha vinto la tappa inaugurale del Tour of Rwanda. Nel 2018, da U23, aveva conquistato il Trofeo Edil C, il GP Liberazione una tappa al Giro della Valle d’Aosta. 14.32 Davide Formolo in grande spolvero oggi dopo la controprestazione di ieri al Giro di Toscana. Il campione italiano, purtroppo, è stato vittima di una brutta caduta alla Vuelta e sembra non essersi ancora ripreso del tutto. 14.29 Un altro corridore che si sta mettendo in mostra oggi è Simone Ravanelli, ragazzo sbocciato definitivamente in questodopo anni tormentati dai problemi fisici. A ...

Speedliveit : Christian Merli alla Coppa Nissena – 11° round del Campionato Italiano Velocità in Montagna - Speedliveit : Doppio impegno per la Scuderia Abs Sport, sul podio di categoria nei rally San Martino di Castrozza e Coppa Valtell… - zazoomblog : LIVE Coppa Sabatini 2019 in DIRETTA: tanti azzurri in gara esame per Alberto Bettiol - #Coppa #Sabatini #DIRETTA:… -