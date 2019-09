Il re della motonautica morto all' ultimo record

Chi era Fabio Buzzi - il campione della motonautica morto a Venezia : Fabio Buzzi, ingegnere e campione, leggenda della motonautica è morto mentre stava per battere un altro record di velocità nel tragico incidente del 17 settembre a Venezia (FOTO). La sua imbarcazione si è schiantata contro la diga di San Nicoletto, con lui sono morte altre due persone e uno è rimasto ferito. Stava per ottenere il nuovo primato di velocità offshore da Montecarlo a Venezia: in sole 22 ore, con un’unica sosta per il ...