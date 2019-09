Gronda | De Micheli | “Al lavoro per una rapida realizzazione” E su Autostrade | “Niente

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2019) “Sul tema Aspi c’è una procedura in corso. Abbiamo acquisito anche i nuovi elementi non solo relativi alle indagini ma anche elementi di analisi fatte da esperti e da chi nelle istituzioni è preposto a farlo. Quindi arriveremo alla fine della procedura senza sconti e scegliendo la soluzione migliore”. Così la ministra dei Trasporti Paola Dea margine dell’inaugurazione del 59esimo Salone Nautico di Genova risponde a chi gli chiedeva sulla revoca a Aspi delle concessioni autostradali. “La posizione del Governo è esattamente quella esposta da Conte in aula in parlamento – ha aggiunto – non dimentichiamo quello che è accaduto e saremo conseguentemente capaci sul piano istituzionale di fare seguito a quelle che sono le dichiarazioni che abbiamo fatto nella prima fase di insediamento del governo. Su tutte le altre concessioni autostradali – ha concluso – il Ministero provvederà alla ...

