Daniele Liotti famiglia allargata | “Un sogno realizzato”

Un passo dal cielo 5 : Daniele Liotti fa una rivelazione sui figli : Anticipazioni Un passo dal cielo, Daniele Liotti: “Ho realizzato i miei sogni” Daniele Liotti è tornato in Tv con Un passo dal cielo. E la prima puntata andata in onda la scorsa settimana ha già sbancato i dati auditel. Comunque sia questo successo non ha dato alla testa a Daniele Liotti, il quale al settimanale Diva e Donna ha rivelato che al primo posto nella sua vita c’è la sua famiglia. E a proposito dei figli, il ...

Daniele Liotti stupisce a Vieni da Me : Tutto è cominciato con una bella figura di mer.. : Daniele Liotti ha stupito tutti nel corso della puntata odierna di "Vieni da Me". Il popolare attore, che è tornato sul piccolo schermo con la nuova stagione della fiction "Un passo dal cielo 5", ha mostrato al pubblico il suo lato più ironico e divertente. Tra aneddoti, battute e gag, Liotti ha fatto letteralmente piangere dal ridere Tutto lo studio, sopratTutto quando ha raccontato uno degli episodi più divertenti di quando, da giovanissimo, ...

Vieni da me - Daniele Liotti si emoziona parlando della compagna Cristina D’Alberto : ‘è una fatina’ : Parole dolcissime quelle pronunciate da Daniele Liotti a Vieni da me ospite di Caterina Balivo. Sollecitato dal gioco della cassettiera, il protagonista della fiction Un passo dal cielo arrivata alla sua quinta stagione ha parlato della compagna Cristina D’Alberto. Dopo aver raccontato della sua esperienza lavorativa in un circo itinerante a Roma e come bagnino in una piscina della Capitale e degli inizi della sua carriera grazie ad una ...

Vieni da me - Daniele Liotti colto da un crollo emotivo davanti a Caterina Balivo : Daniele Liotti a Vieni da me parla della compagna Cristina D’Alberto. davanti a Caterina Balivo, l'attore ha pronunciato parole molto tenere. “Cristina è l’amore mio. È un po’ una fatina: ha gli occhi pieni di luce, il sorriso bello. È una ragazza solare, d’altri tempi, ma allo stesso tempo determi

Vieni da me - Daniele Liotti su Un passo dal cielo : “È faticoso” : Daniele Liotti parla di Un passo dal cielo a Vieni da me: “Fiction molto faticosa!” Andrà in onda domani sera su Rai1 la seconda puntata di Un passo dal cielo, ma oggi il suo protagonista Daniele Liotti è stato ospite di Caterina Balivo a Vieni da me nella rubrica “La Cassettiera”. E parlando della fiction del giovedì sera di Rai1, Liotti ha rivelato: “È molto faticosa!”. Caterina gli ha anche ricordato che ...

Daniele Liotti emozionato in tv : le dolci parole per Cristina D’Alberto : Daniele Liotti a Vieni da me parla della compagna Cristina D’Alberto L’intervista a Vieni da me è stato un vero e proprio piccolo evento per le fan di Daniele Liotti. Per la prima volta l’attore di Un passo dal cielo 5, da sempre molto riservato, si è aperto sulla sua vita privata. Che come gli […] L'articolo Daniele Liotti emozionato in tv: le dolci parole per Cristina D’Alberto proviene da Gossip e Tv.

Un passo dal cielo 5 con Daniele Liotti : trama - cast e anticipazioni prima puntata : Giovedì 12 settembre alle 21.25 su Rai1 va in onda la prima puntata della quinta stagione della fiction Un passo dal cielo prodotta da Lux Vide, la seconda con protagonista l’ispettore capo della forestale Francesco Neri interpretato da Daniele Liotti che ha ‘sostituito’ Pietro Thiene dopo l’addio di Terence Hill. E dopo gli ottimi ascolti della quarta, questa è la stagione della conferma dell’attore romano. Una ...

Domenica In - anticipazioni ospiti prima puntata : Amadeus - Romina Power - Daniele Liotti e Rocío Munoz Morales : Dopo il grande successo di pubblico della passata edizione, Mara Venier torna nelle case degli italiani al timone di “Domenica In” con il suo carico di allegria, ospiti, interviste, musica e storie di vita. Tanti ingredienti collaudati, preparati ogni volta in modo diverso per dare vita a un appuntamento familiare, ma sempre originale. Domenica 15 settembre, dalle 14.00 alle 17.20 circa, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, andrà in ...

Daniele LIOTTI/ 'Un passo dal cielo? Il personaggio mi è piaciuto e...' - Domenica In - : DANIELE LIOTTI parla del successo di 'Un passo dal cielo 5' nel salotto di Domenica in. La prima puntata è stata un successo e oggi spera di...

Un Passo dal Cielo 5 e Daniele Liotti conquistano i social - ma non mancano battute su Don Matteo e Terence Hill : Nonostante un calo di ascolti, l'accoglienza di Un Passo dal Cielo 5 è stata davvero calorosa da parte del pubblico. Sui social, molti fan si sono riuniti per commentare la prima puntata della nuova stagione, che vede Daniele Liotti tornare nei panni del capo della forestale, Francesco Neri, per il secondo anno di seguito. Il lancio di Un Passo dal Cielo 5 ha raccolto 4.333.000 spettatori pari al 21.2% di share (due anni fa, la quarta stagione ...

Un passo dal cielo 5 - seconda puntata : Daniele Liotti viene incastrato : Anticipazioni Un passo dal cielo 5, trama seconda puntata del 19 settembre Secondo attesissimo appuntamento con Un passo dal cielo 5. La fiction di Rai1 andrà in onda nel consueto orario delle 21.25 per raccontare le vicende sentimentali del comandante della forestale Francesco Neri, interpretato da Daniele Liotti, di Vincenzo Nappi (Enrico Ianniello) e Eva (Rocio Munoz Morales). La trama rosa viaggerà però in parallelo al giallo e nella ...

Daniele Liotti a Un passo dal cielo : la scelta d’amore della fidanzata Cristina : Un passo dal cielo con Daniele Liotti: la scelta della “moglie” Cristina D’Alberto Prosegue a gonfie vele il rapporto tra Daniele Liotti e Cristina D’Alberto. I due attori sono inseparabili da qualche anno e la loro storia d’amore ha raggiunto il culmine nel 2017 con la nascita della piccola Beatrice. Per Daniele si tratta della […] L'articolo Daniele Liotti a Un passo dal cielo: la scelta d’amore della ...

Cast e personaggi di Un Passo dal Cielo 5 su Rai1 dal 12 settembre - Daniele Liotti torna a San Candido tra new entry e vecchi nemici : Nelle cornici paesaggistiche mozzafiato dell'Alta Pusteria e delle Dolomiti debuttano il Cast e personaggi di Un Passo dal Cielo 5. Alla fine della precedente stagione, il comandante delle guardie forestali Francesco Neri (Daniele Liotti) aveva trovato un delicato equilibrio tra le sue dolorose ferite personali e il desiderio di costruire una nuova vita. Il futuro sembrava già scritto insieme ad Emma (Pilar Fogliati), fino all'addio di ...

Chi è Cristina D’Alberto Rocaspana - la compagna di Daniele Liotti : Torna stasera in video Daniele Liotti con la nuova stagione di Un passo dal cielo, la fortunata fiction di Rai Uno. In tanti, e soprattutto in tante, attendono di rivedere il bel Daniele impegnato nelle avventure del comandante della forestale Francesco Neri, tra suspense, misteri e i panorami mozzafiato delle montagne del Trentino. Liotti infatti, grazie al suo fascino e alla sua bravura ha conquistato negli anni schiere di ammiratori e ...