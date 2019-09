Ce cos’è l’affido familiare e perché va difeso

Fonte : wired

(Di giovedì 19 settembre 2019) Articolo di Cristina Lazzari, assistente sociale Sono un’assistente sociale e lavoro da 30 anni, tutti vissuti professionalmente nell’area della cura e dell’accompagnamento delle famiglie e dei minori. Anni di prima linea nella gestione quotidiana di situazioni difficili e complesse, anni di formazione, di approfondimenti, di riflessioni e di cambiamenti di sguardi. Ho iniziato a lavorare quandoera da poco approdato nel mondo legislativo ed operativo dei servizi e delle Autorità Giudiziarie, quando finalmente si è compreso come per i bambini la crescita in un ambiente famigliare era un diritto che poteva garantire opportunità e ricostruzione di fili interrotti, di identità ferite. Ho assistito alla costituzione dell’Ordine degli assistenti sociali, al passaggio alla formazione universitaria, ho attraversato tutti gli interrogativi sulla professione e sul ruolo che accompagnano ...

