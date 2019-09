Calcio | super Zaniolo e la Roma non tradisce in Europa League | 4-0 al Basaksehir

Napoli-Liverpool 2-0 - le pagelle di CalcioWeb : Super Ciro-Mertens - abusivismo edilizio di Koulibaly [FOTO] : Napoli-Liverpool, LE pagelle DI CalcioWeb – Delirio al San Paolo per la vittoria del Napoli contro il Liverpool campione d’Europa in carica. Partita tutto sommato equilibrata, decisa nel finale con il rigore di Mertens e il gol di Llorente. Bene Meret e Koulibaly, sugli scudi come sempre Mertens. Positivo l’ingresso di Llorente. In alto la FOTOGALLERY. Napoli (4-4-2): Meret voto 7: Risponde da campione su Mané e Salah. ...

«La Domenica Ventura» : perché SuperSimo dovrebbe tornare a «Quelli che il Calcio» : Palinsesti Rai 2019: i primi rumorsPalinsesti Rai 2019: i primi rumorsPalinsesti Rai 2019: i primi rumorsPalinsesti Rai 2019: i primi rumorsPalinsesti Rai 2019: i primi rumorsPalinsesti Rai 2019: i primi rumorsPalinsesti Rai 2019: i primi rumorsLa frenesia di Simona Ventura, quel suo saltare da un blocco all’altro, fagocitando l’intera diretta, è rimasta intatta negli anni. E, il 15 settembre a mezzogiorno, quando La Domenica Ventura ha fatto il ...

Calciomercato - spesi oltre 4 miliardi : Inghilterra e Spagna superano il miliardo - Italia al terzo posto : Il Calciomercato è andato da poco in archivio, è dunque arrivato il momento dei primi bilanci. Nello specifico la Fifa ha reso disponibile il rapporto relativo all’attività nell’International Transfer Matching System (ITMS) che coinvolge i Big 5, club di Inghilterra, Francia, Germania, Italia e Spagna, si evince che i club dei 5 grandi campionati hanno rappresentato il 75,7% della spesa globale per i trasferimenti durante il ...

«La Domenica Ventura» : il ritorno al Calcio di Super Simo : Simona VenturaSimona Ventura in 20 lookUna riunione di redazione, la paura del ritorno. Il timore che, negli anni passati, sia cresciuto l’abisso. Simona Ventura, la camicetta bianca e il caschetto biondo, sembra aver esorcizzato ogni sua ansia nel promo, pur breve, del nuovo show Rai. «Ma perché mi avete richiamata a parlare di calcio?», ha esordito, nella pubblicità de La Domenica Ventura, al debutto il 15 settembre. «I calciatori che ...

LIVE Juventus-Barcellona 0-2 Calcio femminile - Champions League in DIRETTA : iberiche superiori - ma le bianconere non sfigurano : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:22 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questa sfida e vi augura un buon proseguimento di serata. 22:21 Nonostante il risultato la Juventus ha giocato un’ottima partita. Le ragazze di coach Guarino hanno dimostrato tanto carattere, non mollando mai, anche quando la partita sembrava ormai finita. Adesso servirà una vera è propria impresa nella gara di ritorno, ...

Anche il Calcio è una scienza : ecco i 3 motivi per cui “supera” il concetto umano della fisica moderna : Il gioco del calcio è uno dei più amati e seguiti degli ultimi anni: fila di appassionati si radunano per assistere alle partite, dal vivo nelle tribune o tramite uno schermo. Il calcio tiene uniti, è passione comune che tramuta in un comune obiettivo: sostenere la propria squadra del cuore, al di là delle vittorie o delle sconfitte che essa può subire. Nicola Ludwig, fisico e ricercatore all’Università Statale di Milano, si è ritagliato un ...

Superlega - Eca e Uefa frenano : “Calcio nazionale deve essere protetto” : Si torna a parlare di Superlega. La Uefa e la European Club Association (ECA) sono pronte a prendere in considerazione i diversi punti di vista emersi negli ultimi mesi in merito al controverso progetto di riforma della Champions League. E’ quanto emerso da un congresso organizzato nei pressi di Lisbona. “Dobbiamo fare in modo che tutti possano aderire. Il calcio nazionale deve essere protetto e, allo stesso tempo, dobbiamo ...

Calciomercato Juventus - il retroscena dalla Gb : la super offerta con contropartita al Psg per Neymar : La Juventus ha tentato veramente di piazzare il colpo Neymar negli ultimi giorni di Calciomercato, lo sostiene la ‘Bbc’, secondo cui la proposta dei bianconeri al Psg era veramente di quelle importanti: 100 milioni di euro più il cartellino di Paulo Dybala. offerta respinta dal club di Ligue 1, stesso esito per la trattativa con il Barcellona, il brasiliano alla fine è rimasto al Psg tra il disappunto. Gli ultimi giorni di ...

LIVE Georgia-Italia Calcio femminile 0-1 - Qualificazioni Euro 2021 in DIRETTA : finisce il primo tempo - azzurre superiori ma imprecise : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:14 L’Italia ha dominato in lungo e in largo i primi 45′ di gioco, tuttavia le ragazze di coach Bertolini hanno tanto da rimproverarsi: il gioco delle azzurre è stato abbastanza fluido, ma spesso nel momento della conclusione è mancato un po’ di coraggio e di lucidità. La Georgia è una squadra nettamente inferiore, questa partita deve regalare tanti gol all’Italia, ...

Calciomercato Juventus - si lavora allo scambio Rakitic-Bernardeschi con il Barça : c’è un ostacolo da superare : I due club stanno lavorando allo scambio tra il croato e l’italiano, ma l’operazione non si sblocca per il conguaglio chiesto dai bianconeri Il mercato della Juventus non è ancora terminato, il club bianconero sta lavorando insieme con il Barcellona a due possibili scambi che al momento vengono tenuti in stand-by. Spada/LaPresse Il primo riguarda quello tra Rakitic e Bernardeschi, i bianconeri infatti chiedono un conguaglio ...

Inter-Lecce 4-0 - le pagelle di CalcioWeb : super gara di Sensi [FOTO] : Inter-Lecce, le pagelle di CalcioWeb – Si è appena concluso il posticipo tra nerazzurri e giallorossi, ultima partita di questa prima giornata di Serie A. Esordio per Conte davanti ad un San Siro gremito, mai così pieno per una gara al debutto in campionato. Di fronte, i salentini neopromossi di Liverani. La ‘prima’ dei nerazzurri è uno show, nonostante una buona partenza del Lecce: segnano due grandi gol Brozovic e ...

Calciomercato Fiorentina - altri due botti per Montella : il nuovo 11 adesso è super competitivo [FOTO] : Calciomercato Fiorentina – La Fiorentina è reduce dall’esordio in campionato, sconfitta contro il Napoli con il risultato di 3-4, partita pirotecnica e che ha dato importanti indicazioni per il proseguo della squadra, la squadra di Montella può essere una sicura protagonista in stagione. La Fiorentina ha incontrato una candidata allo scudetto e si è disimpegnato bene, sfiorando anche la vittoria e senza poter contare dal primo ...

Cagliari-Brescia 0-1 - le pagelle di CalcioWeb : super Donnarumma [FOTO] : Cagliari-Brescia, le pagelle di CalcioWeb – Si sono concluse le gare delle 20.45 valide per la prima giornata del campionato di Serie A, tante partite interessanti e scontri per la salvezza. Una ha visto di fronte Cagliari e Brescia, la partita si è conclusa con il clamoroso blitz da parte della squadra ospite, finisce 0-1 grazie alla rete siglata da Donnarumma su calcio di rigore, per l’attaccante anche un gol annullato. ...

Calciomercato - le ultime : Pavlovic non supera le visite mediche - nome nuovo per la fascia della Fiorentina : Calciomercato – Il Calciomercato entra nella sua fase decisiva, in attesa dell’inizio della Serie A. La Lazio ha trovato un intoppo nell’affare Pavlovic. Il difensore centrale serbo, in arrivo dal Partizan Belgrado, ha sostenuto in mattinata le visite mediche e, secondo quanto riportato da “Il Messaggero”, non le ha superate. Sono previsti nuovi controlli lunedì per un affare che a questo punto è seriamente a ...