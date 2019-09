Viabilità Roma Regione Lazio del 18-09-2019 ore 11 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 18-09-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 18 SETTEMBRE 2019 ORE 10:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio MIGLIORA LA SITUAZIONE SUL RACORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA RESTA QUALCHE RALLENTAMENTO TRA Roma FIUMICINO E PONTINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO, CODE DA TOGLIATTI ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. STESSA SITUAZIONE SULLA FLAMINIA, INCOLONNAMENTI TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 18-09-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 18 SETTEMBRE 2019 ORE 09:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANDIAMO SUBITO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE SUL RACCORDO, LA CIRCOLazioNE RISULTA MOLTO INTENSA IN QUESTE ORE, PARTIAMO DALLA CARREGGIATA INTERNA, ABBIAMO INFATTI CODE TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E PROSEGUENDO TRA CASILINA E ARDEATINA. DISAGI ANCHE IN ESTERNA, CODE TRA Roma-FIUMICINO E COLOMBO E PIU’ AVANTI CODE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 18-09-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 18 SETTEMBRE 2019 ORE 09:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANDIAMO SUBITO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE SUL RACCORDO, LA CIRCOLazioNE RISULTA MOLTO INTENSA IN QUESTE ORE, PARTIAMO DALLA CARREGGIATA INTERNA, ABBIAMO INFATTI CODE TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E PROSEGUENDO CODE A TRATTI TRA CASILINA E COLOMBO, CON MAGGIORI DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZONE TRA CASILINA E ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 18-09-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 18 SETTEMBRE 2019 ORE 08:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI DISAGI IN QUESTE ORE PER CHI PERCORRE IL RACCORDO, MOLTO TRAFFICATA LA CARREGGIATA INTERNA, ABBIAMO INFATTI CODE TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E PROSEGUENDO CODE A TRATTI TRA CASILINA E LAURENTINA, CON MAGGIORI DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZONE TRA CASILINA E APPIA. QUALCHE PROBLEMA ANCHE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 18-09-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 18 SETTEMBRE 2019 ORE 08:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI ANDIAMO SUBITO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE SUL RACCORDO, MOLTO TRAFFICATA LA CARREGGIATA INTERNA, CODE TRA NOMENTANA E TIBURTINA E PROSEGUENDO TRA CASILINA E ARDEATINA. QUALCHE PROBLEMA ANCHE IN ESTERNA, SI RALLENTA TRA BOCCEA E AURELIA E TRA TOR BELLA MONACA E ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 18-09-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 18 SETTEMBRE 2019 ORE 07:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI INIZIAMO DAL RACCORDO, IN INTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI TRA CASILINA E ARDEATINA IN DIREZIONE QUINDI PONTINA – Roma FIUMICINO. MOLTO TRAFFICATO ANCHE IL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO, CODE A TRATTI DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. CODE A TRATTI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 17-09-2019 ore 20 : 30 : Viabilità DEL 17 SETTEMBRE 2019 ORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; IN APERTURA SEGNALIAMO QUALCHE DISAGIO PER IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA FL2 Roma TIVOLI AVEZZANO, A CAUSA DI GUASTO TECNICO LA CIRCOLazioNE E’ RALLENTATA, CON RITARDI FINO A 20 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO; SEMPRE PER INCONVENIENTE TECNICO SERVIZIO RALLENTATO ANCHE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 17-09-2019 ore 19 : 45 : Viabilità DEL 17 SETTEMBRE 2019 ORE 19.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; IL TRAFFICO RESTA INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLA Roma FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA, IN INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA FLAMINIA E SALARIA E PROSEGUENDO TRA NOMENTANA E Roma TERAMO; SULLA STESSA Roma TERAMO RALLENTAMENTI LUNGO IL TRATTO URBANO, TRA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 17-09-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 17 SETTEMBRE 2019 ORE 19.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; IL TRAFFICO RESTA INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE, A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI DALLA Roma FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA, IN INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E PROSEGUENDO TRA NOMENTANA E LA RUSTICA; CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE SI PROCEDE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 17-09-2019 ore 18 : 45 : Viabilità DEL 17 SETTEMBRE 2019 ORE 18.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE, A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI DALLA Roma FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA, IN INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E PROSEGUENDO TRA NOMENTANA E LA RUSTICA; CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE SI PROCEDE A ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 17-09-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 17 SETTEMBRE 2019 ORE 18.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLA Roma FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA, IN INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E PROSEGUENDO TRA NOMENTANA E LA RUSTICA; CIRCOLazioNE SOSTENUTA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA VIA FIORENTINI E TOR CERVARA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 17-09-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 17 SETTEMBRE 2019 ORE 17.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO IN AUMENTO SULLA RETE VIARIA, VEDIAMO LA SITUAZIONE INIZIANDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLA PONTINA FINO ALLA TUSCOLANA; CIRCOLazioNE SOSTENUTA ANCHE IN INTERNA, QUI TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E PROSEGUENDO TRA NOMENTANA E Roma TERAMO; SULLA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 17-09-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 17 SETTEMBRE 2019 ORE 17.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO, IL TRAFFICO E’ IN PROGRESSIVO AUMENTO SULLA RETE VIARIA, VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA LUNGHE CODE A PARTIRE DALLA PONTINA FINO ALLA TUSCOLANA; CIRCOLazioNE SOSTENUTA ANCHE IN INTERNA, QUI TRA FLAMINIA E SALARIA E ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 17-09-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 17 SETTEMBRE 2019 ORE 16:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; NUOVI AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO SULLA RETE VIARIA, VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LE USCITE ARDEATINA E APPIA; IN INTERNA TRA NOMENTANA E Roma TERAMO; SULLA STESSA Roma TERAMO INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO, ALL’ALTEZZA DI TOR ...