Sull' Etna si sta intensificando l' attività esplosiva del cratere Voragine

Trema la Sicilia - sciame sismico Sull’Etna : stanotte una forte scossa : Continua a Tremare la Sicilia. Un altro terremoto si è verificato questa notte sull’Etna. Una scossa di magnitudo 3.3 è stata registrata alle 23:32 di ieri notte in Sicilia. Il sisma è stato localizzato sulle pendici occidentali dell’Etna. È stata la terza scossa di terremoto più intensa dello sciame sismico che si è verificato sull’Etna caratterizzato da almeno tre scosse superiori a due gradi. Secondo i rilevamenti dell’Istituto ...

Terremoto Sicilia - notte di paura Sull’Etna : nuove scosse a Bronte [MAPPE e DATI] : notte di paura in Sicilia, in particolare nella zona dell’Etna dove si sono verificate diverse scosse, l’ultima delle quali è avvenuta alle ore 23.32. La scossa, di magnitudo 3.3, è avvenuta a Bronte, in provincia di Catania: l’ipocentro è stato individuato a 6.9 Km di profondità. Si tratta della terza scossa di magnitudo superiore a 2.5 della serata con lo stesso epicentro: alle 20.40 ne è stata segnalata una di magnitudo ...

Terremoto in Sicilia : scossa Sull’Etna - epicentro a Bronte [MAPPE e DATI] : Una scossa di Terremoto è stata registrata poco fa in Sicilia. La scossa, di magnitudo 3.1, si è verificata alle ore 20.40. L’epicentro è stato localizzato a Bronte, in provincia di Catania, mentre l’ipocentro a soli 5 Km di profondità. Si è trattata di una scossa molto superficiale, avvertita dunque dalla popolazione. L'articolo Terremoto in Sicilia: scossa sull’Etna, epicentro a Bronte [MAPPE e DATI] sembra essere il primo su ...

Terremoto Sull’Etna - scossa di magnitudo 3.0 scuote la provincia di Catania : scossa di Terremoto in Sicilia: il sisma, di magnitudo 3.0, è stato avvertito in tutta la provincia di Catania fino ad Acireale e a Mascali. L'Ingv ha registrato l'epicentro nella zona di Zafferana etnea. Tanta la paura di popolazione e turisti ma non ci sarebbero danni a cose o persone. Potrebbe essere collegato alle recenti attività dell'Etna.Continua a leggere

Nubi fantastiche Sull’Etna : per la Nasa è la foto del giorno : Nuvole bellissime e fantastiche sull’Etna tanto che anche la Nasa se ne innamora e la nomina foto astronomica del giorno. Si tratta di Nubi dalla forma che ricorda quella di una lente, sono sospese sull’Etna segnato dalla lava mentre nel cielo la Luna incontra la stella Aldebaran. Il bellissimo scatto giunge dalla Sicilia ed è il nuovissimo stato selezionato dall’ente spaziale americano come Astronomy Picture of The Day, Apod. ...