Sconcerti | Il Napoli è una squadra completa | senza punti vuoti

Sconcerti : “Al Napoli sta mancando la saggezza di Ancelotti sperduto in troppi esperimenti” : Mario Sconcerti, sul Corriere della Sera, dà i voti al calciomercato. E quindi a quello del Napoli. Il voto che dà al mercato azzurro è 7,5. Definisce Llorente il miglior secondo centravanti tra le tra noi squadre. Ha preso due giocatori importanti, Manolas (7,5) e Lozano (7,5), più uno che lo diventerà, Elmas (7). Peseranno anche gli angoli di partita di Llorente (6,5), forse il miglior secondo centravanti tra le grandi squadre. Ma è scettico ...

Mario Sconcerti : “Netta differenza di qualità tra Juventus e Napoli” : L’editorialista Mario Sconcerti, per Il Corriere della Sera, racconta Juventus-Napoli dal suo punto di vista. Mario Sconcerti su Juve-Napoli: “La Juve ha trovato la porta con troppa facilità” “Manolas non ha ancora i tempi della squadra e Koulibaly ha fatto solo 15 allenamenti dopo la Coppa d’Africa, non mette insieme l’energia con il tempo. In questo momento nella Juve i giocatori determinanti sono due, Douglas ...

Sconcerti : “Napoli dominato. Perché Ancelotti ha tolto Insigne? Non sembrava infortunato” : La somma algebrica che risulta dalla partita di ieri sera, scrive Mario Sconcerti sul Corriere della Sera, è di due ottime squadre, “una delle quali però è nettamente superiore all’altra”. Il Napoli ha subito 7 reti in due partite. Manolas non ha ancora i tempi della squadra, Koulibaly ha fatto pochi allenamenti, solo 15. Ci sarà tempo, scrive Sconcerti, per vedere un Napoli migliore, ma intanto “è stato abbastanza ...

Juve-Napoli - Sconcerti : “C’è una difficoltà mai vista nei bianconeri…” : Juve-Napoli, Sconcerti parla del paragone tra le due compagini alla vigilia della sfida di sabato prossimo all’Allianz Stadium Juve-Napoli, Mario Sconcerti, editorialista de ‘Il Corriere della Sera’, è intervenuto nel corso de ‘Il Bello del calcio’ trasmissione in onda su Canale 21. Sconcerti ha parlato della Juventus, prossima avversaria degli azzurri, e del paragone con il Napoli: “C’ è una difficoltà ...

Sconcerti : La Lazio - insieme al Napoli - è la squadra più pronta. Milan spento : Sul Corriere della Sera Mario Sconcerti analizza la prima giornata di campionato, in attesa che l’Inter faccia la sua partita, questa sera. Il risultato più importante, scrive, è quello della Lazio, “netto nel punteggio e nel gioco”. “La Lazio è una squadra di confine, rasenta il buono e l’inutile da molti anni, ma oggi è con il Napoli la squadra più pronta”. La differenza la fanno Immobile e le sue 101 reti e ...

Sconcerti : “A inizio stagione il Napoli è la squadra più affidabile” : I voti Sul Corriere della Sera, Mario Sconcerti dà i voti alle squadre che si apprestano a iniziare il nuovo campionato di serie A. Voti da parametrare agli obiettivi delle squadre. La Lazio ha 8, l’Atalanta e la Roma 7,5 (come il Napoli) e la Juventus ad esempio soltanto 7. Un tentativo, dice, di pronosticare come andrà il campionato. Anche perché per ora, le uniche differenze valutabili sono gli allenatori. Conte, Sarri, Fonseca e ...

Sconcerti : “Al Napoli serve un acquisto shock che renda i giocatori insicuri” : La sorpresa del mercato, scrive Mario Sconcerti sul Corriere della Sera, è la Juve. O meglio, la difficoltà improvvisa in cui si trova il club bianconero. Qualcosa cui non eravamo abituati. Il club ha necessità di vendere molti giocatori importanti. Deve farne a meno e anche farseli pagare bene. A questo si aggiunge il fatto che Sarri ha difficoltà a farsi capire dai suoi calciatori e neppure sa a quali deve insegnare il suo gioco. “Se per ...

Sconcerti : «Molto difficile migliorare il Napoli - il grande giocatore serve più alla piazza che alla squadra» : Sul Corriere della Sera, Mario Sconcerti analizza lo scambio in ballo tra Lukaku e Dybala per fare un discorso più generale sulle trasformazioni, sofferte, di Juve e Inter. I cambiamenti dei due club, conclude, avvantaggiano le squadre che per ora hanno fatto di meno: Torino, Atalanta e Napoli. Il Torino e l’Atalanta ora sanno come divertirsi e il Napoli ha bisogno di un grande giocatore più per la piazza che per un’utilità ...