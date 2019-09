Sbarcano in spiaggia ad Agrigento con la maglietta ultimo modello della Juventus e di

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Ieri pomeriggio intorno le 18, mentre la gente era ancora al mare, nella principaledi San Leone, adin Sicilia, dal nulla è arrivato un barchino di legno, con a bordo una ventina di tunisini. Appena arrivati a riva e dopo aver salutato e sbeffeggiato i bagnanti, si sono dileguati tra la vegetazione, del retrostante boschetto. Uno di questi, indossava ladi Cristiano Ronaldo,(stagione 2019/2020). Avvisati di questo nuovo sbarco fantasma, dopo circa mezz’ora, sono arrivati gli uominiCapitaneria di porto,Polizia eGuardia di Finanza, che hanno presidiato il marezona e le strade limitrofe, alla ricerca dei giovani (una decina sono stati fermati.) Ovviamente questo barchino di soli 5 metri con più di venti baldi giovani a bordo non può essere arrivato direttamente dalla Tunisia. Sarà stato ...

palermo24h : Sbarcano a San Leone Migranti in spiaggia, foto - Riccardo_Bett : Per la famosa guerra tunisina Infatti gli italiani in vacanza sono in spiaggia con l'elmetto - Destradipopolo : #MALTA ACCETTA 90 #MIGRANTI RECUPERATI ALLA DERIVA DALL’ITALIA MENTRE #OCEANVIKING NE SALVA ALTRI 109 NEL POMERIGG… -