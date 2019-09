Prada | elogio della semplicità e le altre sfilate della prima giornata della Fashion

Fonte : vanityfair

(Di giovedì 19 settembre 2019)Alberta FerrettiAlberta FerrettiAlberta FerrettiAlberta FerrettiAlberta FerrettiAlberta FerrettiAlberta FerrettiAlberta FerrettiAlberta FerrettiAlberta FerrettiJil SanderJil SanderJil SanderJil SanderJil SanderJil SanderJil SanderJil SanderMilano Moda Donna PE 2020: il best of del primo giornoN° 21N° 21N° 21N° 21N° 21N° 21Peter PilottoPeter PilottoPeter PilottoPeter PilottoTiziano GuardiniTiziano GuardiniTiziano Guardini«Sono partita da quella che mi sembra la sensazione del momento: il troppo di tutto. Ovvero dall’invito, che ci arriva da più parti, a non produrre e a non consumare. Ho lavorato per sottrazione, facendo anche una certa fatica. Ho cercato di fare meno». Parola di Miuccia. E ben sappiamo che la sua parola è legge. Ma è quanto aggiunge subito dopo con un sorriso, nel breve ...