Napoli | De Luca silura Renzi | «La scissione dal Pd non porterà nulla di nuovo»

De Luca : “Toninelli? Ministro al trucco e parrucco - sua relazione Tav vale come previsioni di Mamma Orsola - la maga di Napoli ” : “Toninelli? Dal Ministro al trucco e parrucco possiamo aspettarci di tutto. Aveva fatto uno studio sulla Tav che aveva la stessa credibilità e la stessa solidità scientifica delle previsioni della maga di Napoli, Mamma Orsola ”. Così, su Lira Tv, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca , esordisce nelle sue frecciate al Ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, e al M5s. “Tra le tante palle che abbiamo sentito in questi 10 anni – ...

De Luca attacca il prefetto Napoli : “Buffonata - si dimetta” : "Una buffonata politico-propagandistica, si dimetta il prefetto di Napoli ". E' ad alzo zero l'attacco che il governatore della Campania Vincenzo De Luca rivolge al prefetto di Napoli Carmela Pagano, che ha nominato una commissione d'accesso per verificare l'esistenza di eventuali infiltrazioni camorristiche nell'ospedale San Giovanni Bosco. La commissione d'accesso dovra' indagare nella Asl Napoli 1 - la piu' importante della Campania - da cui ...

Napoli - la protesta di navigator e M5s sotto la Regione Campania : “De Luca firmi la convenzione e ci faccia lavorare” : protestano davanti alla sede della Regione Campania, a Napoli, per chiedere di poter iniziare il loro lavoro: sono gli idonei del concorso per navigator, coloro che dovranno guidare chi percepisce il reddito di cittadinanza nella ricerca di un lavoro. protestano davanti alla sede della Regione Campania assieme ai consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle “perché De Luca non vuole firmare” per stipulare la convenzione con l’Anpal, ...