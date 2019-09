Migranti | altri 80 trasferimenti dall’hotspot di Lampedusa | in nave a Porto Empedocle

Lampedusa - sbarcano altri 56 Migranti. Hotspot al collasso : Nuovo sbarco "fantasma" a Lampedusa. Sono 56 i migranti arrivati sull’isola nella notte e nelle prime ore del mattino in due gruppi, il primo di 10 e il secondo di 46 persone. Quest’ultime erano a bordo di un'imbarcazione in legno inizialmente fermata a Cala Maluk dalla Guardia di finanza. Tutti i 56 migranti sono stati poi portati all'Hotspot di Lampedusa di contrada Imbriacola, dove si trovano attualmente 210 persone contro ...

Migranti - guardia costiera salva 90 profughi : Malta nega il trasbordo. Ocean Viking soccorre altri 48 in mare : La scorsa notte, su richiesta delle autorità maltesi, unità della guardia costiera italiana hanno soccorso un barchino con a bordo 90 Migranti in acque di responsabilità di...

Continua l'assalto dei Migranti a Lampedusa : sbarcati altri 46 tunisini : Non si fermano gli sbarchi a Lampedusa, dove sono iniziati i trasferimenti dall’hotspot di contrada Imbriacola, in sovraccarico di migranti dopo gli arrivi che si sono susseguiti negli ultimi giorni. Arrivi che non sembrano arrestarsi. Stamattina nell’isola delle Pelagie, che è diventata la porta di accesso all’Europa dal Mar Mediterraneo, è approdato un barcone con a bordo 46 tunisini. L’imbarcazione si è fermata nei pressi di Cala Maluk e i ...

Migranti : sbarcati a Lampedusa altri 46 tunisini : Palermo, 17 set. (AdnKronos) - Un barcone con a bordo 46 tunisini è appena arrivato sull'isola di Lampedusa. L'imbarcazione in legno si è fermata a Cala Maluk. Gli uomini della Guardia di Finanza hanno bloccato i 46 Migranti e li stanno trasferendo all'hotspot di contrada Imbriacola. Nella notte son

Migranti : sbarcati a Lampedusa altri 46 tunisini : Palermo, 17 set. (AdnKronos) – Un barcone con a bordo 46 tunisini è appena arrivato sull’isola di Lampedusa. L’imbarcazione in legno si è fermata a Cala Maluk. Gli uomini della Guardia di Finanza hanno bloccato i 46 Migranti e li stanno trasferendo all’hotspot di contrada Imbriacola. Nella notte sono arrivae altre 10 persone, tutti tunisini. L'articolo Migranti: sbarcati a Lampedusa altri 46 tunisini sembra essere ...

Ungheria contro l’Italia : “Pericoloso far sbarcare i Migranti”. Di Maio : “Facile fare i sovranisti con le frontiere degli altri” : Tensioni tra Ungheria e Italia sulla gestione dei migranti. Il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjarto ha dichiarato alla televisione Mtv1 che ritiene “deplorevole e pericolosa” la decisione presa dal governo Conte 2 lo scorso weekend di far attraccare in Italia la nave della ong Ocean Viking. A lui ha replicato poco dopo il nuovo titolare della Farnesina Luigi Di Maio: “E’ facile fare i sovranisti con le ...

Lampedusa - sbarcano altri 100 Migranti - il sindaco : 'Accoglienti sì - idioti no' : Dopo il caso della Ocean Viking, nave della Sos Mediterranee e Medici Senza Frontiere autorizzata nella giornata di ieri allo sbarco, continua l'arrivo di migranti sull'isola di Lampedusa. Nella scorsa notte sono sbarcate altre 78 persone, giunte direttamente al porto a bordo di un barcone, e soccorse dalle motovedette della Guardia di Finanza. Altre 21 persone invece sono sbarcate direttamente sull'Isola dei Conigli. Esplode intanto l'ira del ...

Ocean Viking - arrivano a Lampedusa gli 82 Migranti : andranno in 4 Paesi Ue. Altri sbarchi nella notte : Il trasbordo, come annunciato, è avvenuto sulle motovedette di Guardia costiera e Guardia di Finanza che intorno alle 23.30 hanno portato gli 82 migranti a bordo della Ocean Viking al molo Favaloro di Lampedusa. I naufraghi, soccorsi dalla nave ong verranno trasferiti all’hotspot dell’isola, come annunciato oggi dal Viminale al sindaco Salvatore Martello e poi redistribuiti in base all’accordo raggiunto in Europa, dove Germania, Francia, ...

Migranti - altri sbarchi nella notte a Lampedusa : Sull’isola nottata di sbarchi. Mentre cominciava il trasbordo dei primi a bordo della nave Ocean Viking ne sono arrivati un centinaio con due imbarcazioni diverse

Ocean Viking - 82 Migranti sbarcati a Lampedusa. Altri arrivi nella notte : Gli 82 migranti a bordo della nave Ong Ocean Viking sono arrivati nella notte a Lampedusa, trasbordati in rada sulle motovedette di Guardia costiera e Guardia di Finanza. I naufraghi verranno...

Missione Sophia prorogata per altri sei mesi - ma senza navi i Migranti continueranno a morire : L'operazione Sophia, che ha il compito principale di contrastare il traffico di migranti, è stata prorogata per altri sei mesi, ancora senza impiego di unità navali: la decisione è stata presa dagli ambasciatori dei 28 durante la riunione del Comitato politico e di sicurezza. Ma senza l'apporto di mezzi navali è impossibile salvare i migranti in mare.Continua a leggere

Altri 34 Migranti a bordo della Ocean Viking : Mauro Indelicato La nave di Sos Mediterranée e Medici Senza Frontiere, adesso ha a bordo 84 migranti: attualmente il mezzo dell'Ong si trova in acque internazionali, ma potrebbe fare rotta verso l'Italia Sono 84 adesso i migranti a bordo della Ocean Viking, la nave dell’Ong Sos Mediterranée la quale la gestisce assieme a Medici Senza Frontiere. Dopo i 50 recuperati a largo della Libia nei giorni scorsi, adesso a bordo del mezzo ...

Migranti - Ocean Viking ne soccorre altri 34. Il Viminale rifiuta lo sbarco alla Alan Kurdi : La Ocean Viking ha soccorso nel mar Mediterraneo altre 34 persone: ora i Migranti a bordo sono 84. Intanto il Viminale ha negato l'ingresso e il transito nelle acque territoriali italiane ai cinque a bordo della Alan Kurdi da ormai più di dieci giorni: anche dopo l'addio di Salvini all'Interno, quindi, i porti italiani rimangono 'chiusi'.Continua a leggere

Migranti - Ocean Viking ne salva altri 34 : 9.40 La Ocean Viking ha tratto in salvo altre 34 persone. Lo fa sapere Medici Senza Frontiere. L'imbarcazione,che due giorni fa aveva già salvato 50 persone, ne ha accolto queste ultime, che si trovavano a bordo di una barca a vela. La barca si trovava in difficoltà a causa del peggioramento delle condizioni climatiche in mare. Tra i 34 salvati ci sono anche una donna incinta e un bambino di un anno.