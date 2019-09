Fonte : forzazzurri

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Fernandoladel, e inon la. Parte la protesta via social dopo il gesto dello spagnololadel, inon la. È arrivato all’ Ombra del Vesuvio come ultimo colpo di calciomercato e da quel giorno l’ attaccante spagnolo si è subito immerso nella realtà, camminando in Città tra la gente che lo ha accolto come solo i napoletani sanno fare. Insomma, tra Fernandoe i napoletani è stato amore a prima vista. Un amore subito ricambiato con un assist all’ esordio in campionato e, soprattutto, il gol del 2-0 che ha chiuso la gara di ieri sera. Fernandoingaggiato per offrire maggiore esperienza in Europa, quindi, e così è stato già da ieri, quando l’ ex Tottenham, che aveva un conto in sospeso con i Reds dopo la finale ...

ForzAzzurri1926 : #Llorente bacia la maglia del #Napoli, i tifosi della #Juventus non la prendono bene - NapoliAddict : Llorente bacia la maglia del Napoli, da Torino: 'Forse ci siamo persi qualcosa...' | CalcioNapoli24 -