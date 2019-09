Incontro alla Confcommercio di Pozzallo sulle problematiche del turismo

Alzheimer - 46 milioni di persone affette nel mondo. A Treviso l’Incontro organizzato dalla Federazione italiana : Una malattia ancora senza una cura né terapie risolutive, in forte crescita a livello mondiale con 46 milioni di persone affette, che vede un nuovo caso ogni 3 secondi e che rappresenta oltre il 50% di tutti i casi di demenza: si tratta dell’Alzheimer (dati del Rapporto Mondiale Alzheimer 2015 redatto da Alzheimer’s Disease International). Nel nostro Paese la demenza colpisce oltre 1,2 milioni di donne e uomini. Nel mondo i costi economici e ...

Annunciato dalla comunità L’Incontro il “Premio Santa Teresa di Calcutta” : Castellaneta. «L’importante non è fare molte cose, né fare tutto; l’importante è essere pronti in tutti i momenti a fare

Zingaretti annulla Incontro con Di Maio - Conte media ed invita alla calma : Nella giornata di questo venerdì 30 agosto si sono complicate le trattative per la formazione del nuovo esecutivo "giallo-rosso". Nel pomeriggio infatti la situazione si è intricata dopo le parole di Luigi Di Maio che hanno causato delle tensioni tra il Movimento Cinque Stelle e il Partito Democratico. Proprio per tale motivo è saltato un incontro tra Zingaretti e Di Maio. In serata però il premier Conte è riuscito a domare i contrasti e ha ...

Inter - anche Zhang molla Icardi : ribadita la bocciatura nell'Incontro alla Pinetina : In casa Inter continua a tenere banco il caso Mauro Icardi, soprattutto perché siamo nell'ultima settimana di calciomercato. Il centravanti argentino è fuori dal progetto e l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, lo ha ribadito nel prepartita del match di esordio in campionato contro il Lecce. Il dirigente ha risposto per le rime alla moglie e agente del giocatore, Wanda Nara, che la sera prima a Tiki Taka aveva rivelato che qualcuno gli ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 27 Agosto : Conte 2. La vendetta. Zinga cede a Di Maio sul premier - Incontro fino alla notte per l’intesa sui ministri : La giornata Cade il tabù su Conte. Il governo è quasi Fatto Ha vinto l’inerzia della politica, hanno vinto le ragioni di tanti mondi e poteri diversi. Più forti dei dubbi di Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio, sposi obbligati con il mal di pancia celato dietro ai sorrisi da telecamere. Costretti a ignorare anni di insulti incrociati, sospetti che fanno rima con accuse, distanze che su […] di Luca De Carolis Rousseau ragionava di ...

Carolina Rey si svela : l’Incontro con il compagno - il figlio e i problemi alla tiroide : Carolina Rey vita privata: l’amore con il compagno Roberto Carolina Rey si è raccontata in una lunga intervista al settimanale Confidenze. La conduttrice Rai ha parlato della sua vita privata, divisa tra il compagno Roberto e il figlio Filippo, e dei problemi alla tiroie che hanno segnato la sua adolescenza. Carolina è una conduttrice di […] L'articolo Carolina Rey si svela: l’incontro con il compagno, il figlio e i problemi ...

Governo - vertici M5s chiudono alla Lega dopo l’Incontro con Grillo e Casaleggio : “Salvini è interlocutore non più credibile e inaffidabile” : Per i 5 stelle “Matteo Salvini è un interlocutore non più credibile” e, dopo la sua “vergognosa retromarcia“, “non è più affidabile”. E’ questa la risposta ufficiale e, salvo colpi di scena, definitiva del M5s alle aperture e tentativi di fare marcia indietro della Lega. La posizione, comunicata alla stampa con una nota, è stata elaborata durante un vertice eccezionale nella villa di Beppe Grillo a ...

Fondi russi alla Lega - Buzzfeed : “Savoini 14 volte in Russia nel 2018 - tre viaggi solo nelle settimane precedenti l’Incontro al Metropol” : Gianluca Savoini si è recato 14 volte in russia nel 2018 e soltanto nelle tre settimane precedenti all’incontro al Metropol Hotel di Mosca ha compiuto tre trasferte nel territorio dell’ex Urss. Lo rivela il sito americano Buzzfeed, che aveva pubblicato l’audio della serata del 18 ottobre, durante la quale l’uomo che storicamente tiene i rapporti con la russia per conto di Matteo Salvini parlava di un presunto ...

Clima - sempre più fenomeni estremi - l'allarme della climatologa : "Non sappiamo a cosa andremo Incontro" : "È innegabile che, negli ultimi anni, nel nostro paese è aumentata sia l'intensità che la frequenza dei fenomeni atmosferici estremi". A riferirlo è Marina Baldi, Climatologa del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr). "Dalle ondate di calore particolarmente durature alle grandinate violente, anch

Fondi russi alla Lega : nemmeno Vannucci - il terzo italiano all’Incontro di Mosca - risponderà ai pm : nemmeno Francesco Vannucci, il terzo uomo dell'incontro al Metropol di Mosca, risponderà alle domande dei pm. Si è avvalso della facoltà di non rispondere, esattamente come Gianluca Savoini e Gianluca Meranda, gli altri due esponenti della Lega seduti al tavolo con i funzionari del Cremlino. E nel frattempo l'opposizione continua a chiedere trasparenza.Continua a leggere

Editoria : vertenza Giornale di Sicilia - Slc Cgil torna a chiedere Incontro alla Regione : Palermo, 22 lug. (AdnKronos) - "I lavoratori del Giornale di Sicilia si sentono abbandonati dalle istituzioni politiche. Da tempo chiediamo un incontro per affrontare la tragedia immane che sta per rovesciarsi sul quotidiano, fondamentale punto di riferimento dell'informazione cittadina e regionale"