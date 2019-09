Incidente bus Tua | alla ragazza ferita | amputata parte della gamba

Fonte : abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Pescara - Ha dovuto subire l'amputazioneinferioredestra lache ieri era a bordo del bus uscito fuori strada a Spoltore (Pescara). La diciassettenne, rimasta incastrata tra le lamiere, era stata subito ricoverata in ospedale a Pescara e sottoposta, nel pomeriggio, a un intervento chirurgico durato dieci ore, fa sapere la DirezioneAsl. La, sedata farmacologicamente, è ora in Rianimazione. L'stradale, con una trentina di feriti, non gravi, ha coinvolto un autobusTua, società unica del trasporto pubblico abruzzese, su cui viaggiavano decine di studenti che tornavano da scuola. Ancora da accertare le cause; in base a una prima ricostruzione, il mezzo pubblico in curva sarebbe stato urtato lateralmente da un'automobile e sarebbe uscito di strada, finendo contro un albero che ha semidistrutto il veicolo, ...

